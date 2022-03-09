Тайвань вивчає бойовий досвід України у війні з Росією для розробки своєї стратегії

Військові стратеги Тайваню вивчають опір України російському вторгненню. Навіщо? Щоб сформувати власну бойову стратегію на випадок агресії з боку Китаю.

Та важливо пам'ятати, що Тайвань розташований на острові, і від Китаю його відділяє серйозний природний бар'єр. А от Україна, на жаль, має довгий сухопутний кордон із Росією.

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Влада Тайваню (нагадаємо, це частково визнана держава, яку офіційний Пекін вважає своєю територією, але фактично не контролює) наче наразі не бачить "незвичайної діяльності" військових Китаю.

А проте на тлі вторгнення Росії в Україну Тайбей підвищив рівень готовності своїх сил оборони.

Зараз Тайвань стежить, як Росія застосовує ракети, а також – за тактично продуманим опором України.

Президентка Тайваню Цай Інвень є прихильницею ідеї "асиметричної війни" (людей і техніки у Росії більше, ніж в України, а так само людей і техніки у Китаю більше, ніж на Тайвані):

Війська меншої країни мають бути мобільнішими та важкодоступними.

Наприклад, завдяки ракетам, встановленим на транспортних засобах.

Тайванські аналітики вбачають в українському опорі застосування саме такої концепції. Причому застосовують українці "асиметричну війну дуже ефективно, і поки успішно стримують просування Росії".

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