Тайвань заявив про масштабне порушення повітряного простору Китаєм
Джерело:Aljazeera
У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що повітряний простір країни одночасно порушили 39 військових літаків Китаю.
Військові літаки Китаю над Тайванем
У заяві міноборони зазначили, що над островом пролетіли 34 китайські винищувачі, 1 бомбардувальник. Крім того, військові зафіксували 4 літаки, які обладнані системами радіоелектронної боротьби.
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Зауважимо, що Китай протягом останніх місяців майже щодня здійснював рейси над водами між південною частиною Тайваню та контрольованими Тайванем островами Пратас у Південнокитайському морі.
Однак попередні рази над територією Тайваню пролітало 1 – 2 літаки розвідки Китаю. Наразі офіційний Китай ніяк не прокоментував цей інцидент.
Натомість Держдепартамент США закликав Китай припинити тиск на Тайвань і підтвердив свою прихильність острову.
Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний та економічний тиск на Тайвань і натомість розпочати значущий діалог з демократично обраними представниками Тайваню,
– заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
Китай та Тайвань: що треба знати
- У другій половині 2021 року поблизу Тайваню почалася ескалація конфлікту. КНР збільшила військову присутність у регіоні.
- У грудні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розширить економічну та військову співпрацю зі своїми партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб разом стримувати експансію Китаю.
- Японія та Сполучені Штати створили спільний військовий план на випадок війни на Тайвані.