У небі над Тайванем не розминулися 2 винищувачі

На Тайвані 22 березня зазнали катастрофи два винищувачі F-5E. Літаки не змогли розминутися та зіткнулися просто в повітрі.

Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг. У результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися.

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Деталі авіакатастрофи

Відомо, що всього у повітрі під час тренувальної місії перебували 4 винищувачі типу F-5E. Приблизно о 15:00 за місцевим часом двоє з них зникли з радарів.

За інформацією Національного командно-рятувального центру, на пошуки пілотів вже відправили військові гелікоптери, а також кораблі Берегової охорони.

F-5E – це американський легкий багатоцільовий винищувач, який розробили у 1950 році. Літак призначався в основному для експорту в країни, які одержували американську військову допомогу. У різний час F-5E перебував на озброєнні багатьох країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, ставши одним з найпоширеніших бойових літаків у світі.Дані: Wikipedia

Окрузі Пінгтунг, де відбувалася тренувальна місія: карта