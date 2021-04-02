У Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок: відомо про десятки постраждалих – фото, відео

Пасажирський поїзд у східній частині Тайваню зійшов з рейок. Аварія сталась на початку в'їзду в гірський тунель Дацин.
Джерело:CNN
Транспорт перевозив 350 людей. Загинуло щонайменше 36 осіб, понад 72 – поранені.
Читайте також Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 3 вантажівки – фото, відео
Поїзд у Тайвані зійшов з рейок
Дорожньо-транспортна пригода відбулась о 9:00 за місцевим часом. Відомо, що кілька вагонів поїзда, який рухався до Тайтунга, врізалися у стіну тунеля.
Де відбулась аварія / Фото Google
Евакуювали 60 людей
Наразі проводять рятувальні роботи. З перших трьох вагонів, за інформацією Міністерства транспорту, евакуювали приблизно 60 людей. Найбільше постраждали пасажири з четвертого і п'ятого вагонів.
Ця аварія – найстрашніша залізнична катастрофа за останні 30 років на острові.
Поїзд зійшов з рейок / Фото Associated Press
Відомо про десятки постраждалих / Фото Associated Press
Аварія у Тайвані / Фото Associated Press
Чому сталась аварія
Офіційне агентство центральних новин заявило, що в аварії підозрюють вантажівку, яку "не припаркували належним чином". Пожежна служба продемонструвала фотографію уламків автомобіля, які лежали поряд із частиною поїзда, який зійшов з рейок.
Поїзд у Тайвані зійшов з рейок: дивіться відео ODD BANGLA