У центрі Тбілісі противники ЛГБТ-маршу і радикали напали на журналістів: 40 постраждалих, – ЗМІ

У столиці Грузії противники ЛГБТ-маршу і радикали вийшли на вулиці перед маршем "Тбілісі прайм". Вони зірвали веселковий прапор з балкону організаторів прайду та напали на журналістів.

Постраждали працівники ЗМІ. Серед них й кореспонденти, й оператори. Також пошкодили їхню техніку.

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У Грузії радикали та противники ЛГБТ-маршу напали на журналістів

У МВС Грузії розповіли, що 5 липня люди вийшли протестувати на вулиці.

Деякі люди, які зібралися на маніфестацію на проспекті Руставелі, здійснили насильницькі дії щодо представників ЗМІ і перешкоджали їх професійній діяльності,

– заявили у відомстві.

Поліція відреагувала на інцидент та перевела представники ЗМІ в безпечну зону. Правоохоронці відкрили справи за фактом насильства та незаконного втручання в професійну діяльність журналістів.

Противники ЛГБТ-спільноти вийшли на вулиці: дивіться відео

Видання Mtavari Arkhi повідомляє, що внаслідок сутичок постраждали понад 40 працівників ЗМІ. Також там подають поіменний список постраждалих та назву ЗМІ.



ЗМІ повідомляють, що поранили понад 40 журналістів / Фото Mtavari Arkhi (18+)

Одного журналіста оперують

Російське видання пише, що 4 постраждалих доправили у лікарню "Нью Хоспіталс". Їхній стан стабільний:

один з поранених мав потребу в консультації офтальмолога, йому надана медична допомога і він вже виписаний з клініки;

трьох пацієнтів обстежують;

один з них отримав травму голови, перелом кісток носа, зараз його оперують.

Що відомо про акції в Грузії

З 1 по 5 липня представники ЛГБТ-спільноти проводять в Тбілісі "тиждень ЛГБТ". 5 липня мав відбутись мав відбутись "Марш гідності".

Через те, що радикали та противники маршу перед цим вийшли на вулиці, подію скасували.

Протестувальники прийшли до офісу "Тбілісі Прайду" та зірвали прапори ЛГБТ-спільноти. Після цього вони розірвали прапор та спалили його.

Російське видання повідомило, що правоохоронці не дозволили протестувальникам увійти в офіс через двері. Тому вони забралися на балкон офісу і через вікна змогли потрапити в будівлю офісу. На балконі будівлі вони вивісили прапор Грузії.

Російські ЗМІ повідомили, що після скасування ЛГБТ-прайду в радикали кинули вибуховий пристрій в офіс організаторів маршу. Там в цей час перебували активісти та журналісти. За попередніми даними, постраждала одна дівчина.

До речі, противники ЛГБТ виходили на вулиці ще 1 липня. Тоді вони зібрались біля будівлі, де проходив кінопоказ в рамках тижня захисту прав ЛГБТ. Тоді вони називали себе захисниками традиційних цінностей та хотіли прорвати кордон поліції.

Реакція влади

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав утриматись від проведення маршу, тому що "є загроза громадянського протистояння". Ба більше, він заявив, що подібні акції навпаки, сприяють дискримінації меншин.

Коли надміру відбувається апелювання і підкреслення відмінності – це я і вважаю дискримінацією,

– заявив прем'єр.

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