У Тбілісі люди вийшли на протест через приїзд російського журналіста Познера

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У центрі Тбілісі 31 березня пройшла акція протесту проти приїзду російського журналіста Володимира Познера. Телеведучий прилетів до Грузії з друзями, аби відсвяткувати день народження. Грузинська опозиція обурена його заявами про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії.

Джерело:

Sova

До готелю, де телеведучий з друзями зібрались на вечерю, ввечері 31 березня прийшли громадські активісти.

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Протест через приїзд Познера у Тбілісі

Люди почали свистіти у свистки та барабанили по залізних поверхнях, аби створити шум і "дискомфорт" для присутніх в готелі.

На місце прибули поліцейські, які досить довго не втручалися в акцію, лише намагалися не допустити прорив найактивніших протестувальників до готелю.

Згодом часникам акції вдалося відключити подачу електроенергії в будинок, а акція протесту переросла в зіткнення з правоохоронцями.

Що відомо про візит російського ведучого в Грузію

  • Володимир Познер прибув у Тбілісі, аби відсвяткувати свій 87-й день народження.
  • Це викликало протест зі сторони низки грузинських неурядових організацій і членів опозиційних партій. Людей обурило те, що журналіст не визнає територіальну цілісність Грузії. Зокрема, заявляє, що Абхазія більше не повернеться до складу країни.
  • Водночас "Эхо Кавказа" пише, що за інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, Познер не порушував закон про окупацію. Там кажуть, що російський журналіст є громадянином США і раніше не раз бував в Грузії.
Довідка. Абхазія – це невизнана самопроголошена республіка, яка перебуває під військовим контролем Росії. Більшість країн світу визнає регіон автономною республікою у складі Грузії.

У Грузії пройшов протест через приїзд Познера: дивіться відео