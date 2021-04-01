У Тбілісі люди вийшли на протест через приїзд російського журналіста Познера

У центрі Тбілісі 31 березня пройшла акція протесту проти приїзду російського журналіста Володимира Познера. Телеведучий прилетів до Грузії з друзями, аби відсвяткувати день народження. Грузинська опозиція обурена його заявами про те, що Абхазія більше не буде частиною Грузії.

До готелю, де телеведучий з друзями зібрались на вечерю, ввечері 31 березня прийшли громадські активісти.

Читайте також Привітав прикордонників фото російського солдата: скандал у Міноборони Грузії

Протест через приїзд Познера у Тбілісі

Люди почали свистіти у свистки та барабанили по залізних поверхнях, аби створити шум і "дискомфорт" для присутніх в готелі.

На місце прибули поліцейські, які досить довго не втручалися в акцію, лише намагалися не допустити прорив найактивніших протестувальників до готелю.

Згодом часникам акції вдалося відключити подачу електроенергії в будинок, а акція протесту переросла в зіткнення з правоохоронцями.

Що відомо про візит російського ведучого в Грузію

Володимир Познер прибув у Тбілісі, аби відсвяткувати свій 87-й день народження.

Це викликало протест зі сторони низки грузинських неурядових організацій і членів опозиційних партій. Людей обурило те, що журналіст не визнає територіальну цілісність Грузії. Зокрема, заявляє, що Абхазія більше не повернеться до складу країни.

Зокрема, заявляє, що Абхазія більше не повернеться до складу країни. Водночас "Эхо Кавказа" пише, що за інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, Познер не порушував закон про окупацію. Там кажуть, що російський журналіст є громадянином США і раніше не раз бував в Грузії.

Абхазія – це невизнана самопроголошена республіка, яка перебуває під військовим контролем Росії. Більшість країн світу визнає регіон автономною республікою у складі Грузії.

У Грузії пройшов протест через приїзд Познера: дивіться відео