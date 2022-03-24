Те, що дійсно потрібно світу, – Україна запропонувала створити U24

24 березня 2022 , 18:02
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Президент Володимир Зеленський закликав країни "Великої сімки" створити дієву систему гарантій безпеки для України і регіону, здатну зупинити будь-якого агресора за 24 години.

Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до учасників термінового саміту "Великої сімки", повідомляє 24 канал.  

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Я вірю, ми зможемо зробити вашу G7 не просто "Великою сімкою", а "Великою сімкою миротворців",
– зазначив Зеленський. 

Та пояснив, що для цього потрібно: 

  • перше – щотижнево посилювати санкції проти російської агресії. Поки вона не зупиниться і не поверне Україні мир.
  • друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.

Реальних гарантій, дієвих, таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години. Ми запропонували створити таке об'єднання U24. Це те, що дійсно потрібне світу,
– наголосив Володимир Зеленський. 

Світ потребує нових альянсів

Зеленський зазначив, що таке об'єднання мало б допомогти не тільки зупиняти війну або бойові дії, які вже почалися, але й надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яким потрібна підтримка під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами.

Світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій,
– додав Володимир Зеленський.

Він також закликав країни "Великої сімки" взяти участь у проєкті відновлення України після війни. 

Звернення Зеленського до G7 – дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська