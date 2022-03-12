Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра, – Зеленський

Українські захисники і захисниці вже третій тиждень нищать російських окупантів. Увага всього цивілізованого світу прикута до подій в Україні.

Захід завдає удару країні-агресорці серйозними санкціями, втім, цього все ще не достатньо. Під час зустрічі з іноземними журналістами 12 березня Володимир Зеленський нагадав, що те, що сьогодні відбувається в Україні, може статись у Європі уже завтра.

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Європа і світ мають робити більше

Зеленський підкреслив, що люди виходять на площі по всьому світу не просто так – вони знають і заявляють, що Європа та світ повинні робити більше, щоб зупинити війну.

Якби вжитих заходів було достатньо, то люди б на площах аплодували своїм лідерам і висловлювали вдячність, однак цього поки не відбувається.

Те, що зараз в Україні (рішучий спротив – 24 канал) – це відображення світогляду в цілому на свободу, на права людини. Те, що в Україні сьогодні (війна – 24 канал), це буде в Європі завтра,

– підсумував Зеленський.

До слова, Зеленський наголосив, що для того, щоб війна не прийшла у решту країн Європи, всі сьогодні повинні боротися за себе, за своє життя і свободу, але в Україні – хто як може.

Розмова Зеленського з іноземними журналістами 12 березня: дивіться відео