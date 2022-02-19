"Театр абсурду": у Венедіктової зафіксували дати створення відеозвернень ватажків бойовиків

Офіс генпрокурора з кримінально-процесуальної точки зору зафіксував дати створення файлів заяви ватажків "ЛНР" та "ДНР". Це потрібно для того, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. За її словами, на всіх причетних чекає кримінальна відповідальність.

Важливо Ватажок бойовиків Пушилін записав відео про "евакуацію" ще 16 лютого

Генпрокурорка пообіцяла пізніше обов'язково покарати "всіх, хто зрежисував цей театр абсурду".

А для того, щоб це відбулося не тільки в стінах українських судів, але і в закордонних інституціях, ми маємо поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно. Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне,

– наголосила Ірина Венедіктова.

Про які заяви бойовиків мовиться

Ватажки"ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник записали відеозвернення про необхідність евакуації до Росії цивільних із непідконтрольних урядові України території Донецької та Луганської областей ще 16 лютого – до нової ескалації на лінії фронту, яка розпочалася 17 лютого і триває досі. Такі висновки дослідники з групи розслідувачів Bellingcat зробили на підставі аналізу метаданих відеороликів, опублікованих на ресурсах бойовиків у мережі телеграмі.

Додамо, що оприлюднили раніше записані відео вже 18 лютого. У них проросійські бойовики закликають населення окупованих територій евакуюватися до Росії. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, щона Донбасі.

Варто також додати, що окупанти дозволили евакуацію лише жінок та дітей. А ватажок підконтрольних Росії терористів Леонід Пасічник підписав "указ" про загальну мобілізацію в ОРЛО.

Байден заявив, що Росія збирається напасти на Україну: дивіться відео

Повний текст публікації Ірини Венедіктової:

Хочу дещо доповнити новину про заяви ватажків "ЛНР" та "ДНР" процесуальними фактами, які для нас із вами мають велике значення.

Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо – тому що пізніше ми обов'язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду. А для того, щоб це відбулося не тільки в стінах українських судів, але і в закордонних інституціях, ми маємо поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно. Органи української прокуратури змусять всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне.