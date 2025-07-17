Російський удар знищив театр "Арабески" у Харкові

Унаслідок влучання "Шахедів" 16 липня у Харкові згоріло все майно театру "Арабески". Він був створений ще у 1993 році.

Сумна звістка з'явилася на сторінці "Арабесок" у Facebook, передає 24 Канал.

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Вчора внаслідок потрапляння у будівлю "Шахедів" згоріло все майно театру "Арабески": декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг сцени – все! У мене стислося серце, коли я це побачила, бо це не просто майно, це – життя за 30 років. Тепер це – історія і спогади,

– написала Наталія Цимбал на сторінці театру.

Зауважимо, що харківську театр-студію створили студенти театрального відділення Харківського інституту мистецтв у 1993 році. Його засновницею та режисеркою була Світлана Олешко.

Театральні експерименти "Арабесок" включали повернення у обіг поезій авторів Розстріляного відродження.

Як режисерка, Світлана Олешко ставила виставу "Червоний Елвіс" (2010) та "РАДІОШАНСОН: вісім історій про Юру Зойфера" (2007) за текстами Сергія Жадана, "Чорнобиль" та багато інших.

"Арабески" під керівництвом Світлани Олешко створили проєкт "Театротерапія як метод соціальної реабілітації" – постановку вистав професійними режисерами разом із засудженими у колоніях Харкова та Львова.

У "Арабесках" від кінця 90-х років та до своєї смерті у жовтні 2021 року працював львівський музикант та актор, що був фронтменом гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара.

У 2024 році Світлана Олешко померла.