У тебе завтра х*й не стоятиме, – жінки з Конотопа оригінально пригрозили окупантам

2 березня 2022 , 19:50
Читать новость на русском

Джерело:

Оперативний ЗСУ

У мережі з'явилося курйозне відео, де жінка з Конотопу пригрозила російському окупанту проблемами з потенцією.

Сміливиця заявила, що "кожна друга жінка в Конотопі – відьма". Тож цілком ймовірно, що наступного дня "орк" прокинеться вже без здатності до розмноження.

До теми Українці постійно виловлюють мародерів і самостійно карають їх: курйозні випадки з фото

У тебе завтра х*й не стоятиме,
– заявила вона.

Сподіваємось, що в цьому випадку чорна магія таки подіє. 

Автор: Анастасія Кушпіт