У тебе завтра х*й не стоятиме, – жінки з Конотопа оригінально пригрозили окупантам
2 березня 2022 , 19:50Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
У мережі з'явилося курйозне відео, де жінка з Конотопу пригрозила російському окупанту проблемами з потенцією.
Сміливиця заявила, що "кожна друга жінка в Конотопі – відьма". Тож цілком ймовірно, що наступного дня "орк" прокинеться вже без здатності до розмноження.
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У тебе завтра х*й не стоятиме,
– заявила вона.
Сподіваємось, що в цьому випадку чорна магія таки подіє.