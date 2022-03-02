У тебе завтра х*й не стоятиме, – жінки з Конотопа оригінально пригрозили окупантам

У мережі з'явилося курйозне відео, де жінка з Конотопу пригрозила російському окупанту проблемами з потенцією.

Сміливиця заявила, що "кожна друга жінка в Конотопі – відьма". Тож цілком ймовірно, що наступного дня "орк" прокинеться вже без здатності до розмноження.

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У тебе завтра х*й не стоятиме,

– заявила вона.

Сподіваємось, що в цьому випадку чорна магія таки подіє.