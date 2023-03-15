Компанія Skeiron використала передову технологію фотограмметрії, щоб зробити знімки екстер'єру та інтер'єру театру, які потім були перетворені на 3D-модель з картою глибини. Як повідомляє 24 Канал, процес зайняв понад три місяці, оскільки детальні дані про будівлю були недоступні у відкритих джерелах.

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Команда шукала фотографії та відео шматок за шматком, щоб відтворити повномасштабну 3D-модель будівлі.



Для створення детальної репліки знадобилося багато даних про музей / Фото Skeiron

Андрій Гривнак, співзасновник студії Skeiron, розповів, що проект #SaveMariupolHeritage – це лише початок.

Цим проєктом ми хочемо привернути увагу світу до Маріуполя і продовжити відродження інших важливих архітектурних та історичних пам'яток міста,

– сказав він.

Раніше студія розробила 3D-моделі понад 40 українських пам'яток для пошуку в Google, зокрема Домініканського та Софійського соборів. У планах команди – створення 3D-туру іншими пам'ятками Маріуполя.

Skeiron з 2016 року спеціалізується на оцифруванні пам'яток архітектури та музейних експонатів, а 3D-моделі допоможуть відтворити зруйновані пам'ятки у разі обстрілу. Наразі у відкритому доступі знаходиться 3D-модель Маріупольського драматичного театру.