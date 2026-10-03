Навіть потужний процесор Ryzen не завжди працює на максимумі своїх можливостей одразу після встановлення. Частина проблем пов'язана з налаштуваннями BIOS, драйверами, оперативною пам'яттю або системою охолодження. Про це пише BGR.

Які проблеми найчастіше виникають із процесорами AMD?

У деяких випадках неправильна конфігурація може проявлятися як мікрофризи в іграх, нестабільна робота оперативної пам'яті або надмірне нагрівання процесора.

Є й більш рідкісні випадки, коли висока температура та споживання енергії створюють серйозне навантаження на систему.

Мікрофризи та ривки в іграх

Однією з найбільш неприємних проблем для власників ігрових ПК можуть бути статери та короткочасні зависання під час гри. Навіть потужний Ryzen може демонструвати ривки під час повороту камери, завантаження нових об'єктів або інших ресурсомістких операцій.

При цьому середній показник FPS може залишатися високим. Виявити проблему допомагають показники 1% low – вони демонструють частоту кадрів у найгірших моментах ігрового процесу. Для діагностики можна використовувати вбудовані бенчмарки ігор або програми моніторингу, наприклад MSI Afterburner.

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Однією з перших рекомендацій є перевірка та оновлення драйверів чипсета AMD.

В окремих конфігураціях проблеми зі статерами також пов'язували з функцією fTPM. Її вимкнення в BIOS може допомогти в деяких випадках, хоча змінювати це налаштування без необхідності не варто.

Додатково потрібно перевірити налаштування програмного забезпечення відеокарти. Якщо в одному місці встановлено обмеження FPS, а в іншому активовано інший режим синхронізації чи енергоспоживання, вони можуть конфліктувати між собою.

2. Проблеми із сумісністю оперативної пам'яті

Високошвидкісна оперативна пам'ять не обов'язково працюватиме на заявленій виробником частоті одразу після встановлення. Для систем на базі AMD важливим налаштуванням є AMD EXPO. Це профілі, які дозволяють автоматично встановити оптимальні параметри оперативної пам'яті, включно з підвищеною частотою.

Якщо EXPO не активувати, швидкі модулі можуть працювати на значно нижчій стандартній частоті. У деяких іграх це призводить до втрати продуктивності та може посилити проблеми зі статерами.

Важливо також звертати увагу на сумісність модулів із платформою AMD. Якщо на упаковці оперативної пам'яті зазначена лише підтримка Intel XMP, це не означає автоматичну несумісність із AMD, але використання комплекту з офіційною підтримкою AMD EXPO може спростити налаштування та зменшити ризик проблем зі стабільністю.

Перегрів залишається однією з головних проблем

У рідкісних випадках процесор може пошкодити роз'єм материнської плати. Це значно рідкісніша проблема, ніж статери або неправильні налаштування оперативної пам'яті, але вона заслуговує на увагу.

Потужні процесори можуть створювати значне теплове навантаження. Якщо система охолодження не справляється або виникають проблеми з живленням, температура може вийти за безпечні межі. Особливу увагу BGR приділяє потужним моделям Ryzen X3D. У разі критичного перегріву в окремих випадках пошкодження може торкнутися не лише самого процесора, а й роз'єму материнської плати.

У такій ситуації компоненти можуть отримати фізичні пошкодження, а ремонт перетворитися на дорогу заміну кількох деталей.

Це не є типовою проблемою для більшості власників AMD, але вона демонструє, чому після складання потужного ПК варто контролювати температуру процесора під навантаженням.

Високі температури під навантаженням

Навіть без критичних ситуацій із пошкодженням роз'єму потужні процесори AMD можуть працювати за високих температур. Це особливо помітно під час тривалих ігрових сесій, рендерингу відео та інших задач, які використовують процесор на повну потужність.

Постійний перегрів може скорочувати ресурс компонентів, а також запускати термічний тротлінг.

У такому режимі процесор автоматично знижує свою продуктивність, щоб температура не продовжувала зростати. Для самого чипа це захисний механізм, але для користувача він означає падіння продуктивності.

Найпростіший спосіб зменшити температуру – встановити якісний кулер, здатний впоратися з тепловиділенням конкретного процесора.

Також варто:

перевірити правильність встановлення кулера;

очистити систему від пилу;

забезпечити нормальний потік повітря всередині корпусу;

закрити непотрібні фонові програми;

за потреби замінити термопасту.

Останній пункт особливо актуальний для систем, які працюють уже тривалий час або були зібрані з неідеально нанесеним шаром термопасти.

Високе енергоспоживання може створювати додаткові проблеми

Потужні Ryzen можуть споживати багато електроенергії. Ще одна характеристика, яку легко недооцінити під час складання ПК, – енергоспоживання процесора. Потужні Ryzen під високим навантаженням можуть споживати понад 100 ватів. Це збільшує тепловиділення та створює додаткове навантаження на систему живлення комп'ютера.

Проблеми можуть виникнути, якщо разом із потужним процесором встановити слабкий або неякісний блок живлення.

У найгіршому випадку комп'ютер може бути нестабільним, перезавантажуватися або вимикатися під навантаженням. Водночас саме по собі високе енергоспоживання не означає, що процесор обов'язково буде пошкоджений.

AMD випускає оновлення програмного забезпечення та драйверів, які можуть допомагати оптимізувати енергоспоживання. Тому варто підтримувати драйвери та BIOS у актуальному стані.

Якщо стандартні налаштування все одно призводять до надмірного споживання, досвідчені користувачі можуть спробувати андервольтинг – зменшення напруги живлення процесора.

За правильного налаштування це може знизити енергоспоживання та температуру без істотної втрати продуктивності.

Як уникнути більшості проблем із Ryzen?

Більшість описаних проблем не означає, що процесори AMD є ненадійними. Часто вони пов'язані з конфігурацією конкретного ПК, налаштуваннями BIOS, охолодженням або блоком живлення.

Передусім варто переконатися, що встановлені актуальні драйвери чипсета, оперативна пам'ять правильно налаштована через AMD EXPO, а система охолодження відповідає можливостям процесора. Також корисно регулярно контролювати температуру та енергоспоживання під навантаженням. Це дозволяє виявити проблему ще до того, як вона призведе до падіння продуктивності або пошкодження компонентів.