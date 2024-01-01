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Майкл Коен — колишній адвокат, якого позбавили ліцензії після того, як він визнав себе винним у скоєнні кількох кримінальних злочинів. Згідно з інформацією The New York Times, він визнав, що передав документи з посиланнями на фальшиві справи своєму адвокату, а той пізніше надав їх федеральній судді. У своє виправдання Коен заявляє, що був не в курсі нових тенденцій і пов'язаних з ними ризиків у юридичних технологіях.

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Все почалося з того, що команда юристів Майкла Коена подала документи в рамках клопотання про дострокове припинення судового нагляду за його справою про фінансування виборчої кампанії 2018 року, за яку він відсидів три роки у в'язниці. Після того, як адвокат Коена Девід М. Шварц представив юридичні документи у федеральному суді, суддя Джессі М. Фурман з Федерального окружного суду заявила, що у неї виникли проблеми з пошуком трьох рішень, на які посилалися надані документи.

Суддя Фурман сказала Шварцу, що якщо він не може надати документацію по цитованих справах, адвокат повинен надати "ретельне пояснення того, як у клопотанні з'явилося посилання на неіснуючі справи, і яку роль, якщо така була, відігравав пан Коен у підготовці або перегляді клопотання до його подання". Шварц також повинен пояснити, чому він не повинен бути покараний "за посилання на неіснуючі справи в суді".

Коен тепер заявляє, ніби не усвідомлював, що ШІ-бот "був генераторним текстовим сервісом, який, як і ChatGPT, міг показувати цитати та описи, які виглядали реальними, але насправді такими не були". Коен також звинуватив свого адвоката, заявивши, що не знав, що Шварц "закине справи до свого подання оптом, навіть не підтвердивши, що вони існують".

Ця помилка може мати серйозний вплив на критично важливу справу з потенційними політичними наслідками. Очікується, що Коен буде головним свідком у манхеттенській кримінальній справі проти Трампа за звинуваченням у фальсифікації бізнес-звітності. Помилка Google Bard дає адвокатам Трампа нові можливості для дискредитації колишнього "фіксера".