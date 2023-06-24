Питання в тому, чи розділиться Африка повністю, і коли це станеться остаточно. Щоб відповісти на це питання, варто подивитися на тектонічні плити регіону.

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Що чекає на Африку

За даними Обсерваторії Землі NASA, вздовж цього колосального розлому на сході Африки Сомалійська тектонічна плита тягнеться на схід від більшої, старішої частини континенту — Нубійської тектонічної плити.

Сомалійська і Нубійська плити також відокремлюються від Аравійської плити на півночі. Ці плити перетинаються в регіоні Афар в Ефіопії, створюючи Y-подібну рифтову систему, зазначає Лондонське геологічне товариство.

Східноафриканський розлом почав формуватися близько 35 мільйонів років тому між Аравією та Африканським Рогом у східній частині континенту. Цей розлом з часом поширився на південь, досягнувши північної Кенії 25 мільйонів років тому.

Рифт складається з двох паралельних наборів розломів у земній корі. Східний розлом проходить через Ефіопію і Кенію, а західний — дугою від Уганди до Малаві. Східна гілка є посушливою, тоді як західна лежить на кордоні конголезьких тропічних лісів.

Існування східного і західного розломів, а також відкриття зон землетрусів і вулканів вказують на те, що Африка повільно відкривається по декількох лініях, які в сукупності складають понад 6,35 міліметра на рік.

Карта, що показує межі тектонічних плит (сірий колір), а також зону Східноафриканського розлому (пунктирні лінії) / Фото Геологічна служба США

Східноафриканський розлом, найімовірніше, утворився через тепло, що надходило з астеносфери — більш гарячої, слабкої, верхньої частини мантії Землі — між Кенією та Ефіопією. Цей жар спричинив розширення і підняття земної кори, що призвело до розтягування і руйнування крихкої континентальної породи. Це призвело до значної вулканічної активності, в тому числі до утворення гори Кіліманджаро, найвищої в Африці.

Якщо Африка дійсно розірветься на частини, існують різні версії того, як це може статися.

За одним сценарієм, більша частина Сомалійської плити відокремиться від решти африканського континенту, а між ними утвориться море. За словами Ебінгера, ця нова суша включатиме Сомалі, Еритрею, Джибуті, а також східні частини Ефіопії, Кенії, Танзанії та Мозамбіку.

За іншим сценарієм відокремлюються лише східні частини Танзанії та Мозамбіку.

Хай там як, але більша частина суші нинішнього африканського континенту залишиться цілою.

Однак Африка може і не розколотися навпіл. Геологічні сили, що рухають розломи, можуть виявитися надто повільними, щоб розділити Сомалійську і Нубійську плити. Одним з яскравих прикладів невдалого розлому в іншому місці земної кулі є Серединно-океанічний розлом, який простягається приблизно на 3000 кілометрів через частину Північної Америки.

Вчені не можуть точно сказати, чи продовжуватиметься цей розлом своїми нинішніми темпами, щоб врешті-решт відкрити океанський басейн, такий як Червоне море, а потім і щось набагато більше, як маленька версія Атлантичного океану. Він також може й прискоритися і досягти цього швидше, або ж узагалі зупинитися.