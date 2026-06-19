Фахівці з кібербезпеки попереджають про потенційні ризики, пов'язані з новим поколінням дитячих іграшок, які використовують технології штучного інтелекту та великі мовні моделі. Такі пристрої здатні підтримувати розмову з дитиною, реагувати на команди та взаємодіяти з користувачем у значно складніший спосіб, ніж традиційні електронні іграшки. Про це пише Techradar.

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Чому AI-іграшки викликають занепокоєння щодо конфіденційності?

Саме через це вони отримують доступ до великого обсягу даних і функцій смартфона, що може створювати додаткові ризики для приватності дітей.

Аналітики Cybernews дослідили десять Android-додатків, які використовуються для керування популярними роботизованими та AI-іграшками. До списку увійшли Loona, Dash & Dot, Sphero, mBlock, Miko, Eilik, SPIKE LEGO Education, Ozobot Evo, Petoi та AIBI Pocket.

Результати виявилися доволі тривожними: усі перевірені програми запитували дозволи, які Android відносить до категорії потенційно небезпечних.

Які дозволи отримують додатки?

Дослідники зазначають, що більшість користувачів погоджуються з вимогами програм майже автоматично, не читаючи деталей. У випадку з AI-іграшками це може мати серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд.

Усі десять застосунків вимагали доступ до точного місцезнаходження пристрою. Частково це пояснюється технічною необхідністю: багато іграшок використовують Bluetooth Low Energy для пошуку та підключення до смартфона.

Втім, перелік дозволів цим не обмежувався:

шість додатків запитували доступ до мікрофона;

п'ять вимагали доступ до камери;

вісім просили дозвіл на сканування Bluetooth-пристроїв.

У низці випадків такі дозволи можуть бути необхідними для роботи окремих функцій іграшок. Однак експерти наголошують, що збір подібних даних повинен бути суворо обмеженим, особливо коли йдеться про дітей.

Трекери, реклама та профілювання

Окрему увагу дослідники приділили стороннім трекерам, інтегрованим у програми.

Перевірка показала, що сім із десяти застосунків містять механізми відстеження активності користувачів. Більшість із них використовувалися для збору аналітики або повідомлень про помилки, однак були й інші знахідки.

За даними Cybernews, у двох додатках виявили рекламні та профілювальні трекери, які можуть використовуватися для формування цифрових профілів користувачів. Крім того, застосунок Loona містив ще й трекер геолокації.

Подібна практика викликає питання щодо відповідності принципу мінімізації даних, який передбачає збір лише тієї інформації, що є необхідною для роботи сервісу.

Дослідження з'явилося на тлі посилення контролю за захистом дітей в інтернеті в різних країнах світу.

У матеріалі згадується оновлення американського Закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (Children's Online Privacy Protection Rule), яке було ухвалене Федеральною торговою комісією США. Під час презентації змін тодішня голова відомства Ліна М. Хан заявляла, що нові правила мають посилити "ключові механізми захисту приватності дітей в інтернеті".

Серед нововведень – обмеження строків зберігання даних, обов'язкова згода на показ таргетованої реклами дітям та додаткові вимоги щодо розкриття інформації про використання персональних даних.

Однак результати дослідження показують, що навіть після посилення регулювання окремі виробники продовжують використовувати інструменти збору інформації та формування поведінкових профілів користувачів.

Що радять дослідники батькам і розробникам?

Фахівці Cybernews вважають, що відповідальність за захист дитячих даних повинна бути спільною.

"Мінімізація даних у дитячих застосунках має вирішальне значення. Відповідальність лежить як на розробниках, які повинні запитувати менше дозволів і мінімізувати використання чутливих трекерів, так і на батьках, які мають активніше контролювати технології, доступні їхнім дітям", – зазначили дослідники.

Вони також наголошують, що діти значно гірше розуміють наслідки передачі особистої інформації в цифровому середовищі.

"На відміну від дорослих, діти меншою мірою усвідомлюють, які дані збираються, як вони можуть використовуватися та які ризики для приватності пов'язані з їх передачею", – підкреслили автори дослідження.

На тлі швидкого поширення AI-іграшок питання захисту дитячих даних стає дедалі актуальнішим. Експерти попереджають, що розвиток технологій має супроводжуватися не лише новими можливостями, а й прозорими механізмами контролю за тим, яку інформацію збирають пристрої та додатки, якими користуються діти.