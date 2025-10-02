Amazon оголосила про запуск власної торгової марки Amazon Grocery, орієнтованої на покупців, які шукають вигідні ціни на харчі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Businesswire.

Чому Amazon створила новий бренд продуктів?

У лінійку входять молочні продукти, м’ясо, овочі, снеки та товари для кухні. За словами керівника продуктової дивізії Джейсона Бюхеля, компанія хоче допомогти клієнтам економити під час високої інфляції, не жертвуючи якістю та смаком.

Amazon Grocery об’єднала раніше існуючі бренди Fresh і Happy Belly. Продукція буде доступна як онлайн, так і у фізичних магазинах Amazon Fresh. Загалом асортимент включає понад 1000 найменувань у різних категоріях, більшість із яких коштують менше ніж 5 доларів.

Як повідомляє Bloomberg, в умовах зростання цін на продукти все більше американців віддають перевагу приватним торговим маркам. Walmart і Kroger повідомили, що їхні власні бренди збільшили частку ринку. Amazon також активно нарощує присутність у цьому сегменті: компанія не лише продає продукти через інтернет, а й відкриває фізичні супермаркети.

Крім Amazon Fresh, компанія володіє мережею Whole Foods Market, яка розвиває бренд 365. Нещодавно ця лінійка вийшла за межі США, Канади та Великої Британії – її почали тестово продавати в Сингапурі, де Whole Foods не має офлайн-магазинів.

Який новий серіал готує Amazon?

Amazon MGM Studios анонсувала створення серіалу за мотивами легендарної серії ігор Wolfenstein. Цей проєкт обіцяє перенести світ гри у формат телешоу, зберігаючи дух оригіналу. Деталі сюжету поки тримають у таємниці, але вже відомі ключові особи, які працюють над втіленням ідеї.

Наразі сюжетні деталі серіалу залишаються невідомими. Однак слоган шоу, який можна перекласти як "Боротьба з нацистами ніколи не виходить із моди", натякає на збереження центральної теми франшизи – безкомпромісного протистояння злу.