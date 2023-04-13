Дві попередні збірки, що вийшли раніше тільки для розробників, дали загальне уявлення про зміни в Android 14. Загальнодоступна бета-версія отримала деякі нові функції та покращення.

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Що нового в Android 14

Навігація за допомогою жестів тепер пропонує більш помітну стрілку назад у дизайні Material You, яка підлаштовується відповідно до теми або шпалер пристрою.

Крім того, тепер при спробі застосувати жест повернення назад, система відображатиме попередній екран для переходу. Поточне вікно буде дещо зменшуватись у розмірах, показуючи попередню сторінку під ним.

Також представлено нове меню "Поділитися". Розробники тепер можуть додавати різні дії для конкретних додатків у верхню частину загального меню, як це показано на скриншоті:



Новий вигляд стрілки "Назад" і меню "Поділитися" / Фото Google

Крім того, у першій бета-версії Android 14 з'явилися розширені мовні налаштування, які дають змогу обирати потрібну мову для кожного додатка окремо, а також нові функції конфіденційності.

Завантажити бета-версію Android 14 можна на сайті Google, але тільки для смартфонів Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 і Pixel 7 Pro.

Найімовірніше, новий Android ми побачимо разом із наступним поколінням смартфонів Pixel, які традиційно виходять восени.