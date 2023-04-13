Дві попередні збірки, що вийшли раніше тільки для розробників, дали загальне уявлення про зміни в Android 14. Загальнодоступна бета-версія отримала деякі нові функції та покращення.
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Що нового в Android 14
- Навігація за допомогою жестів тепер пропонує більш помітну стрілку назад у дизайні Material You, яка підлаштовується відповідно до теми або шпалер пристрою.
- Крім того, тепер при спробі застосувати жест повернення назад, система відображатиме попередній екран для переходу. Поточне вікно буде дещо зменшуватись у розмірах, показуючи попередню сторінку під ним.
- Також представлено нове меню "Поділитися". Розробники тепер можуть додавати різні дії для конкретних додатків у верхню частину загального меню, як це показано на скриншоті:
Новий вигляд стрілки "Назад" і меню "Поділитися" / Фото Google
- Крім того, у першій бета-версії Android 14 з'явилися розширені мовні налаштування, які дають змогу обирати потрібну мову для кожного додатка окремо, а також нові функції конфіденційності.
Завантажити бета-версію Android 14 можна на сайті Google, але тільки для смартфонів Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 і Pixel 7 Pro.