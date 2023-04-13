Раніше повідомлялося, що розробники зосередяться на виправленні багів і прискоренні роботи системи, а трохи пізніше з'явилася інформація, що буде перероблено "Центр управління". Тепер виявляється, що змін буде набагато більше.

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Що нового в iOS 17

Згідно з джерелом, на кількох англомовних форумах, а також у Twitter з'явилися нові подробиці про iOS 17 від інсайдерів.

Наприклад, вони розповіли про новий тип віджетів головного екрана , які будуть інтерактивними. Це означає, що вони можуть містити активні кнопки, повзунки, оновлювану інформацію та інший динамічний контент. Активні віджети начебто вже проходять тестування, але їхній реліз поки не затверджено.

, які будуть інтерактивними. Це означає, що вони можуть містити активні кнопки, повзунки, оновлювану інформацію та інший динамічний контент. Активні віджети начебто вже проходять тестування, але їхній реліз поки не затверджено. Інші зміни торкнуться пошуку Spotlight . Без конкретних подробиць повідомляється, що він буде "значно поліпшений".

. Без конкретних подробиць повідомляється, що він буде "значно поліпшений". Вкотре підтвердилися можливі "серйозні зміни" в "Центрі управління" .

. Також iOS 17 отримає нові призначені для користувача налаштування "Універсального доступу", які були виявлені в одній з бета-версій iOS 16.2, але швидко зникли.

Інші зміни торкнуться сповіщень, фокусування, Always-on Display, додатків "Камера" і "Здоров'я".

Нарешті, інсайдери обіцяють, що Apple серйозно попрацює над функціональністю Dynamic Island. "Острівець" має стати кориснішим, і це було б дуже доречно – власники iPhone 14 Pro нарікають, що наразі цей елемент є не більше ніж іграшкою.

Очікується, що Apple анонсує iOS 17 під час WWDC 2023 5 червня. Перша бета-версія повинна бути доступна розробникам для тестування пізніше того ж дня. Перша публічна бета-версія, ймовірно, вийде в липні. Реліз для всіх – у вересні або жовтні.