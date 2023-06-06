Гарнітура Vision Pro від Apple представить новий підхід до безпеки продуктів компанії: ваші очі. Насправді датчик Optic ID майже ідентичний Face ID, але він використовує унікальний візерунок райдужної оболонки ока для підтвердження особи.

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Як це працюватиме

Пристрій змішаної реальності використовуватиме систему Optic ID, яка вивчає райдужну оболонку ока за допомогою невидимого світла й порівнює її з вашими зареєстрованими даними ока для входу в систему. Ви можете використовувати його як заміну пароля, а також для здійснення покупок в App Store або за допомогою Apple Pay.

Компанія підкреслює, що дані про зір зашифровані та ізольовані в гарнітурі. Вони ніколи не залишають пристрій і не доступні для інших додатків. Як і у випадку з Face ID та Touch ID, зловмисники не отримають реальних зображень або способів зловживати необробленою інформацією.

Optic ID поєднується з іншими засобами захисту конфіденційності в гарнітурі Vision Pro. Ані Apple, ані будь-хто інший не матимуть доступу до даних відстеження очей. Дані з камер і датчиків обробляються на системному рівні, тому додатки не зможуть підглядати за вашим оточенням лише для того, щоб увімкнути просторову функціональність. А якщо ви знімаєте фото та відео, з'явиться візуальний індикатор, щоб попередити людей навколо вас.

Сканування райдужної оболонки ока — не нова концепція безпеки. Наприклад, компанія Samsung представила функцію входу за допомогою райдужної оболонки ока у своєму Galaxy Note 7. Однак для гарнітур це відносно нова ідея, і її можна оцінити, якщо ви не хочете тягнутися до клавіатури (реальної чи віртуальної), щоб почати користуватися гарнітурою або певним додатком. Це особливо важливо з огляду на цілі Apple: вона розглядає Vision Pro як початок платформи "просторових обчислень", де ви можете годинами проводити час у змішаній реальності, а такі зручності, як Optic ID, можуть зробити цю платформу більш привабливою.

Цілком імовірно, що в майбутньому, коли гарнітура перетвориться на легкі та компактні окуляри, а натільні пристрої повністю замінять смартфони, саме Optic ID займе місце Face ID. Apple також може впровадити цей сенсор під дисплеї iPhone через кілька років.