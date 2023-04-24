Яке призначення нового застосунка

Новий сервіс Apple, релізна назва якого поки невідома, – це багатофункціональний прокачаний органайзер на базі нейромереж. Він "допоможе користувачам відстежувати своє повсякденне життя", створюючи повну картину вашого дня.

Цікаво Нещодавно анонсований застосунок Apple Music Classical вже можна завантажити в App Store

Утиліта під кодовою назвою Jurassic "дасть змогу власнику iPhone агрегувати інформацію про свою повсякденну діяльність, для того, щоб контролювати й покращувати своє психічне і фізичне здоров'я". Крім того, у застосунок можна буде на ходу записувати свої думки та дії, а він сам зможе аналізувати всю цю інформацію та повідомляти користувачеві, якщо він відхилився від норми. Ще одна ймовірна функція – "Виявлення людей протягом усього дня" для визначення фізично близького перебування власника до інших людей.

Нове рішення матиме перевагу над іншими програмами для ведення щоденників. Воно налаштоване на роботу з "усім обладнанням" iPhone – сенсорами, функціями, іншими сервісами Apple, щоб комплексно поєднувати дані в цілісну картину.

Видання The Wall Street Journal, яке першим повідомило про новий застосунок, вважає, що всі його функції будуть безплатними. Apple може представити його вже на WWDC 2023 разом з iOS 17 і зробити ключовою фішкою нової ОС.

Невідомо, чи буде версія Jurassic для Mac.

Нагадаємо, WWDC розпочнеться в понеділок, 5 червня, з ключової презентації, на якій будуть представлені останні версії iOS, iPadOS, macOS, watchOS і багато іншого, включаючи очікуваний запуск нової AR-гарнітури.