Скільки заробила Apple

Компанія повідомляє про 89,50 мільярда доларів виручки за три місяці. При цьому аналітики очікували від неї 84,18 мільярда. За аналогічний квартал минулого року компанія звітувала про виручку в розмірі 90,15 мільярда.

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Цей квартал включає початкові продажі серії iPhone 15 і 15-дюймовий MacBook Air.

Представлені на початку цього тижня iMac на процесорі M3, а також MacBook Pro на чипах M3, M3 Pro і M3 Max сюди не входять, адже вони почнуть надходити в продаж лише з 7 листопада, тож будуть відображені у звіті Apple за перший квартал 2024 фінансового року.

Нещодавно компанія також підвищила ціни на Apple TV+, Apple Arcade та Apple News+. Ці зміни проявлятимуться поступово протягом наступного звітного кварталу.

Виручка за попередній квартал розподілилася так:

43,8 мільярда доларів надійшло від продажів iPhone (це рекордний показник для смартфонів компанії).

22,3 мільярда доларів – від сервісів.

9,3 мільярда доларів отримали від носимих пристроїв, на кшталт годинників.

7,6 мільярда доларів припадає на Mac.

6,4 мільярда доларів – iPad.

Прибутки (тобто все те, що лишається компанії після погашення видатків) склали 22,96 мільярда доларів.