Останки величезного титанозавра – найбільшого з довгошиїх динозаврів – знайшли у Патагонії. Вони були настільки важкими, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду, коли дослідники перевозили рештки травоїдного до Буенос-Айреса для вивчення.

Цікаво Учені підрахували, скільки тиранозаврів ходили по Землі, перш ніж вимерти

Що сталося

Вага дестабілізувала транспортний засіб і спричинила аварію. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм, а кістки цього динозавра, які пролетіли у повітрі, були настільки твердими, що не були пошкоджені. Навпаки, вони пробили асфальт на дорозі,

– розповів старший автор дослідження Фернандо Новас, палеонтолог з Музею природничих наук Бернардіно Рівадавія в Буенос-Айресі та дослідник Аргентинської національної дослідницької ради (CONICET).

Цей випадок навіть дав назву новому виду: Chucarosaurus diripienda. Мовою корінних жителів регіону кечуа "чукаро" означає "тверда і незламна тварина", а в перекладі з латини "диріпіенда" означає "скручений".

У 2018 році палеонтологи виявили скам'янілості C. diripienda, які були розкидані та напівпоховані на пагорбах патагонського степу в провінції Ріо-Негро. Скам'янілість включала сім різних кісток: як з передньої кінцівки (включаючи плечову, променеву, п'ясткову), так і зі стегна (сіднична кістка) і задньої ноги (стегнова, великогомілкова і малогомілкова кістки).

Кістки були настільки важкими, що їх доводилося переносити сантиметр за сантиметром кільком людям,

– пояснив Новас.



Одна зі стегнових кісток Chucarosaurus diripienda поруч з лопатою для порівняння розмірів. Довжина кістки становить 1,9 метра / Фото Nicolas Chimento



Скам'янілість Chucarosaurus diripienda, покрита захисним гіпсом / Фото Julieta De Pasqua

За час свого життя в середині крейдяного періоду C. diripienda важив би від 30 до 40 тонн. Однак це далеко не один з найбільших і найколосальніших динозаврів, таких як патаготітан, аргентинозавр або нотоколосс, які важили близько 70 тонн.

C. diripienda був надзвичайно довгим, і він використовував свою довжину на користь. Його велика шия дозволяла йому харчуватися листям на верхівках дерев, а довгий хвіст був, імовірно, ефективною зброєю проти нападів великих хижих динозаврів, які ховалися в його оточенні.



Дослідницька група поруч зі знайденими рештками Chucarosaurus diripienda / Фото Fernando Novas