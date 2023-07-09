Річ у тім, що ця дивовижна знахідка дає проблиск надії на тлі катастрофічної долі, яка чекає на багато планет перед обличчям їхніх старіючих сонць. Серед цих планет і Земля, адже Сонцю залишилося всього 5 мільярдів років, що доволі не багато в космічних масштабах.

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Деталі вражаючого відкриття

Команда астрономів з Гавайського університету помітила, що зоря Пекду (червоний гігант) спалює гелій у своєму ядрі. Це свідчить про те, що вона вже зазнала значного розширення, збільшившись до розмірів, які в багато разів перевищували її попередній стан.

Дивовижно, але Пекду повинна була поглинути Галлу, розширившись на відстань, що в 1,5 рази перевищує орбіту планети. Зараз зірка зменшилася до розміру, що становить лише одну десяту цієї відстані.

Виживання Галли, попри її близькість до гігантської зірки, змусило вчених неабияк здивуватися та знайти можливе вирішення цієї дивної загадки. Марк Хен, керівник наукової групи, зазначив:

Поглинання планети зазвичай має катастрофічні наслідки як для планети, так і для зорі. Той факт, що Галла зуміла витримати такий сценарій, свідчить про те, що ця планета має виняткові можливості для виживання.

Як Галла могла вціліти

Експерти висунули кілька гіпотез, намагаючись пояснити цей дивовижний феномен. Одна з них припускає існування другої зірки в тій самій системі. З віком ці зорі-близнюки могли б обмінюватися речовиною, ефективно сповільнюючи своє розширення і запобігаючи поглинанню сусідніх планет. Зрештою, ці дві зорі могли злитися, давши початок тому, що ми зараз знаємо як Пекду. Примітно, що цей процес не включав би поглинання навколишніх планет.

Візуалізація злиття двох зір: дивіться відео

Крім того, вчені припускають, що Галла могла перебувати зовсім в іншому місці. Зіткнення двох зірок могло спричинити утворення величезної газової хмари, яка згодом охолола і злилася, утворивши Галлу – новоспечену планету "другого покоління" в цій унікальній системі.

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Поки астрономи продовжують розгадувати таємниці, що оточують це надзвичайне відкриття, одне залишається зрозумілим: те, що Галла вижила всупереч усім обставинам, проливає нове світло на стійкість і пристосовність небесних тіл. Це відкриття вселяє почуття оптимізму, позаяк людство досі намагається зрозуміти долю нашої планети, коли Сонце досягне межі свого існування.