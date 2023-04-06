Як можна побачити з рекламних зображень, комп'ютер отримав кріплення на основі підтяжок, завдяки чому його можна скрізь носити з собою в готовому для застосування стані. Деякі оглядачі вже встигли порівняти пристрій із лотком продавця хот-догів на стадіонах.

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Що це таке

Геймерський планшет ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 – гаджет лімітованої серії, недешевий. Цінник на нього сягає 2500 доларів. Звичайна версія Z13 обійдеться в 1750 доларів, але у неї не буде ремінців і характерного дизайну від Acronym, включно зі знімною клавіатурою з особливим забарвленням. Так само як і можливості пограти у що завгодно, просто вийнявши руки з кишень — на думку топменеджерів Asus, це варте всіх витрат.

ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 / Фото Asus

ROG Flow Z13 не ноутбук, але і не планшет. Це щось середнє:

Тут є процесор Core i9, до якого додали 32 гігабайти оперативної пам'яті та 1 терабайт постійної (SSD) .

. Графіка представлена GeForce RTX 4070 Laptop, картинка виводиться на 13,4-дюймовий дисплей з колірною гамою DCI-P3 і частотою оновлення 165 герців.

На жаль, даних про час автономної роботи пристрою немає, але є підозри, що вона не вирізняється тривалістю. Втім, для модного аксесуара це зовсім не головне.

Як повідомляється, за дизайн новинки відповідав концепт-художник Філ Сондерс, найбільш відомий створенням костюма Залізної Людини. Пристрій має вигляд промислового ґаджета, при цьому є система кріплень, яка дає змогу з'єднати ноутбук із куртками Acronym. В останньому випадку мається на увазі, що апарат можна розташувати таким чином, щоб можна було працювати стоячи або просто на ходу.

У продажу новинка з'явилася 3 квітня.