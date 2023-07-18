Ймовірну частину ракети виявили допитливі місцеві жителі на пляжі Грін Хед. Вони негайно повідомили про знахідку поліцію, яка зараз стежить за загадковим об'єктом, забезпечуючи громадську безпеку та запобігаючи несанкціонованому доступу до нього.

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Як це було

Пізно ввечері в понеділок правоохоронці опублікували заяву, в якій підтвердили висновки Департаменту пожежної та аварійної служби і Хімічного центру штату Західна Австралія, оголосивши об'єкт безпечним і таким, що не становить жодного ризику для громади.

У заяві мовиться наступне:

Поліція штату Західна Австралія буде підтримувати безпеку об'єкта до тих пір, поки він не буде вивезений, а представників громадськості просять триматися подалі від місця знаходження об'єкту.

У серії повідомлень у Твіттері в понеділок у другій половині дня Австралійське космічне агентство повідомило про свою участь у процесі ідентифікації, заявивши, що об'єкт може бути частиною іноземної космічної ракети-носія.

В агентстві додали, що підтримують зв'язок з міжнародними партнерами, які можуть надати додаткову інформацію. Оскільки походження об'єкта залишається невідомим, місцевим жителям рекомендують не торкатися його і не намагатися переміщати.

Що це може бути

Точно сказати частиною якої саме ракети є знайдений уламок наразі неможливо. Однак зважаючи на деякі характерні елементи знахідки та матеріалів, можна зробити припущення, що знайдений уламок є частиною індійської ракети PSLV.

На це звернув увагу користувач твітера під ніком @debapratim_. Кріплення для проводів та трубок розташовані схожим чином, а композитні матеріали та візерунки повторюють ідентичні на ракеті PSLV.

А тим часом Метеорит, знайдений у Марокко, має земне походження – він покинув планету і повернувся

Поліція охороняє знахідку

Наголошуючи на необхідності збереження потенційних доказів і сприяння подальшому експертному дослідженню, поліція Західної Австралії раніше підтвердила свою відповідальність за охорону об'єкта доти, доки не буде визначено його походження.

З метою збереження цілісності розслідування, співробітники поліції Західної Австралії зараз охороняють об'єкт,

– йдеться в заяві влади.

Вони також спростували чутки, що поширюються в соціальних мережах, про те, що об'єкт міг бути частиною борту комерційного літака.