Що відомо

Одне з уламкових полів, яке є найближчим до зорі, схоже на пояс астероїдів нашої Сонячної системи. Воно простягається приблизно від семи астрономічних одиниць від зорі до 80 астрономічних одиниць від неї. Це у 10 разів ширша структура, ніж передбачали раніше астрономи.

Цікаво Сатурн поглинає свої кільця, показують нові спостереження Джеймса Вебба

Однак це не найцікавіша особливість системи Фомальгаут. За межами внутрішнього поясу астероїдів Фомальгаута є другий пояс уламків, який нахилений на 23 градуси від усього іншого на орбіті зірки.

Провідний автор дослідження Андраш Гаспар каже, що це унікальний аспект системи. Нахилений пояс може бути результатом наявності планет на орбіті зорі, які астрономи ще не виявили.

Пояси навколо Фомальгаут – це свого роду детективний роман: Де ж планети? Я думаю, що не буде дуже великим стрибком сказати, що навколо зірки, ймовірно, існує дійсно цікава планетна система",

– коментує знахідку один з астрономів, які беруть участь у дослідженні, Джордж Ріке.

Ще далі знаходиться зовнішнє кільце уламків, схоже на пояс Койпера в нашій Сонячній системі. Воно включає об'єкт, який Гаспар та його колеги назвали Великою пиловою хмарою. Незрозуміло, чи є цей об'єкт частиною системи Фомальгаут, чи чимось, що сяє з-за її меж, але вони підозрюють, що він утворився, коли дві космічні скелі шириною понад 400 миль зіткнулися одна з одною. На думку Гаспара і його колег, навколо можуть обертатися три або більше планет розміром з Уран і Нептун. Зараз вони аналізують зображення Джеймса Вебба, які можуть довести існування цих планет.