Biofire Technologies представила 9-міліметровий смартпістолет з електронною системою ідентифікації. Вона дозволяє застосовувати зброю тільки одній людині.

Цікаво Приставку Nintendo перетворили на небезпечного робота з пилою

Як це працює

Попередні спроби створення розумної зброї, як правило, обмежувалися встановленням електромеханічного блокуючого замка, який "відкривався" спеціальними ключами – наприклад, RFID-міткою, смартгодинником, магнітною каблучкою чи іншими елементами. Всі вони мають спільний недолік – їх можна загубити чи зіткнутися з технічним збоєм.

На відміну від цих методів, Biofire миттєво блокується, опинившись у чужих руках. Уся справа в запатентованому біометричному рушії Guardian із вбудованими в нього системами ідентифікації відбитків пальців і 3D-розпізнавання облич. Пістолет миттєво "впізнає" свого господаря і буде готовий до стрільби, щойно той візьме його в руки.

Пістолет Biofire / Фото Biofire Technologies

Щоб зброя залишалася в постійній бойовій готовності й була безпечною для оточуючих, необхідно її налаштувати "на себе". Виробник зазначає, що передбачено також можливість кількох користувачів.



Пістолет Biofire / Фото Biofire Technologies

Смартпістолет Biofire вже надійшов у продаж у США за ціною 1500 доларів, як звичайна вогнепальна зброя.



​Пістолет Biofire / Фото Biofire Technologies

Демонстрація роботи пістолета Biofire: відео