Blue Origin повідомила, що планує вивести на орбіту 5 408 супутників у межах проєкту TeraWave. Мережа призначена для обслуговування дата-центрів, урядів і корпоративних клієнтів та має працювати в сегменті, де сьогодні домінує SpaceX із системою Starlink. Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про супутникову мережу TeraWave?

Компанія зазначає, що розгортання супутників розпочнеться в четвертому кварталі 2027 року. Архітектура мережі передбачає використання оптичного зв'язку, що дозволить досягати швидкості передачі даних до 6 терабітів на секунду в будь-якій точці планети. За такими показниками TeraWave орієнтована не на побутові потреби, а на масштабні обчислення та великі державні програми. Максимальна кількість клієнтів мережі, за оцінкою Blue Origin, становитиме близько 100 000.

Анонс TeraWave відбувся на тлі активного інтересу космічної індустрії до створення дата-центрів на орбіті. Такі рішення розглядають як спосіб задовольнити зростаючий попит на обчислювальні ресурси для штучного інтелекту, адже наземні дата-центри потребують дедалі більше енергії та інфраструктури.

Проєкт TeraWave доповнює інші космічні ініціативи, пов'язані з Джеффом Безосом. Amazon, де він є виконавчим головою ради директорів, паралельно розгортає мережу низькоорбітальних супутників Leo, раніше відому як Project Kuiper. Цей проєкт передбачає запуск приблизно 3 200 супутників для надання інтернету приватним і корпоративним клієнтам.

Як пише NBC News, найбільш розвиненою мережею залишається Starlink від SpaceX, яка налічує близько 10 000 супутників. Низькоорбітальні системи забезпечують вищі швидкості та більшу стійкість зв'язку порівняно з традиційними супутниками на вищих орбітах. Ілон Маск також заявляв про плани створювати дата-центри безпосередньо в космосі, а Безос прогнозує, що такі об'єкти стануть звичними протягом наступних 10–20 років.

Starlink вже має понад 6 мільйонів клієнтів у більш ніж 140 країнах і обслуговує приватних користувачів, бізнес, уряди та оборонні структури США через підрозділ Starshield. Мережа Amazon Leo, яка наразі має близько 180 супутників на орбіті, орієнтується на схожі сегменти ринку.

Крім американських компаній, власні супутникові угруповання активно розгортають і китайські гравці. Китай інвестує в багаторазові ракети, здатні масово виводити супутники на орбіту з меншими витратами — підхід, який раніше запровадила SpaceX із ракетою Falcon 9.

Для Blue Origin ключову роль у розгортанні TeraWave має відіграти багаторазова ракета New Glenn. Вона здійснила лише два запуски та поки що не вийшла на регулярний темп польотів, але саме її планують використовувати для доставки супутників на орбіту.

У компанії окремо наголосили, що на відміну від Starlink, нова мережа не буде доступною для індивідуальних споживачів. У заяві Blue Origin зазначено, що термінали TeraWave можуть швидко розгортатися по всьому світу, інтегруватися з наявною високопродуктивною інфраструктурою та підвищувати стійкість мереж, хоча конкретні сценарії такої інтеграції поки що не деталізуються.