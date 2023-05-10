Зараз правоохоронцям доводиться переглядати години відеозаписів, щоб виявити тих, хто порушує національне законодавство про сміття. Нові камери зі штучним інтелектом, як повідомляється, спростять цей процес.

Цікаво Нейромережу від Google влаштували на роботу в фаст-фуд

Що відомо

На відміну від звичайних камер відеоспостереження, нові пристрої зі штучним інтелектом автоматично надсилатимуть виявлені порушення до диспетчерської, де персонал зможе переглянути зображення й виписати штраф у розмірі до 100 фунтів стерлінгів (126 доларів), використовуючи номерний знак автомобіля.

Імовірно, до таких нововведень призвів судовий процес, у рамках якого кампанія "Очистимо Британію" вимагала від Національної служби автомобільних доріг зменшити кількість сміття на проїжджій частині.

Нам усім має бути по-справжньому соромно за те, наскільки огидною та заваленою сміттям стала наша країна,

– заявив Джон Рід, засновник кампанії.

Рід звинуватив Національну службу автомобільних доріг у "ганебній і скандальній історії бездіяльності та нехтування своїми обов'язками" і додав: "Вони неспроможні прибрати цунамі сміття, яке нагромадилося на їхніх дорогах, у кожному куточку країни, в масштабах, що вражають уяву та руйнують душі. Вони винні у професійній недбалості, договірному дилетантизмі та марнотратстві державних грошей".

Тепер, очевидно, намагаючись подолати зростаючу проблему зі сміттям, відомство вдається до таких кроків. Річард Холден, міністр дорожнього господарства, підтвердив минулого місяця, що майже 40% доріг Національних магістралей отримали оцінку "B" за засміченість, що означає, що на них виявлено значний рівень сміття.