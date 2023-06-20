Firefly домовилася про купівлю залишків запасів майна американської аерокосмічної компанії, більша частина якого раніше пішла з молотка в рамках процедури банкрутства. Це підтвердили у заяві Virgin Orbit. Сума угоди оцінюється в 3,8 мільйона доларів і торкається запасів з двох виробничих підприємств компанії.

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Що відомо

Активи, зазначені як "Сегмент 5", являють собою двигуни та інші компоненти для ракет LauncherOne, а також два двигуни, які зберігалися на випробувальному полігоні Virgin Orbit у Мохаве (Каліфорнія).

Поки незрозуміло, які плани Firefly щодо придбаних активів Virgin Orbit.

Firefly зробила стратегічну ставку і придбала запаси Virgin Orbit для значної економії витрат на загальні готові компоненти, які ми використовуємо в наших лінійках продуктів, і вигоди від усунення тривалості ланцюжка поставок, пов'язаної з критичними компонентами польоту. Firefly не буде використовувати всі запаси та планує надати додаткову інформацію сторонам, які можуть бути зацікавлені в покупці,

– йдеться в заяві Firefly Aerospace.

Firefly Aerospace – що про неї відомо