Firefly домовилася про купівлю залишків запасів майна американської аерокосмічної компанії, більша частина якого раніше пішла з молотка в рамках процедури банкрутства. Це підтвердили у заяві Virgin Orbit. Сума угоди оцінюється в 3,8 мільйона доларів і торкається запасів з двох виробничих підприємств компанії.
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Що відомо
Активи, зазначені як "Сегмент 5", являють собою двигуни та інші компоненти для ракет LauncherOne, а також два двигуни, які зберігалися на випробувальному полігоні Virgin Orbit у Мохаве (Каліфорнія).
Поки незрозуміло, які плани Firefly щодо придбаних активів Virgin Orbit.
Firefly зробила стратегічну ставку і придбала запаси Virgin Orbit для значної економії витрат на загальні готові компоненти, які ми використовуємо в наших лінійках продуктів, і вигоди від усунення тривалості ланцюжка поставок, пов'язаної з критичними компонентами польоту. Firefly не буде використовувати всі запаси та планує надати додаткову інформацію сторонам, які можуть бути зацікавлені в покупці,
– йдеться в заяві Firefly Aerospace.
Firefly Aerospace – що про неї відомо
- Firefly створив українець Макс Поляков. На той час штабквартра Firefly була розташована в Техасі, а офіси компанії працювали у Вашингтоні та Токіо (Японія).
- У лютому 2022 року він був змушений продати свою частку в компанії (58% акцій) партнеру по бізнесу, американцю Тому Марк'юзіку.
- На такий крок бізнесмена змусив піти Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), посилаючись на питання державної безпеки. За даними джерел, знайомих із ситуацією, уряд країни переймався через те, що важливі військові технології можуть потрапити в Україну або й до Росії чи інших країн, які також займаються розвитком космічних програм.
- Цікаво, що Поляков попередньо пройшов усі необхідні перевірки й раніше жодних проблем із безпекою виявлено не було. Але тоді, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення, напруга між Україною та Росією зростала дуже швидко і влада США почала непокоїтися.
- Компанія створила власну ракету-носій Alpha, яка вже здійснила два польоти. У найближчому майбутньому Firefly планує виконати третій запуск Alpha з корисним навантаженням Космічних сил США. Компанія також займається розробкою місячного посадкового модуля Blue Ghost і орбітального транспортного космічного корабля Space Utility Vehicle.