Як ШІ поширює російську пропаганду?

Дослідження вебаналітики за період з жовтня по грудень 2025 року показує, що розмовні ШІ-системи стабільно генерують трафік на сайти російських державних або прокремлівських медіа, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Сукупно йдеться щонайменше про 300 тисяч відвідувань за квартал, і це не поодинокі випадки, а повторюваний патерн, пише Insight News.

Джерелами такого трафіку стали такі популярні сервіси, як ChatGPT, Perplexity, Claude і навіть європейський Mistral. Ці інструменти тепер працюють як пошукові системи, замінюючи Google. Але вони не просто видають вам посилання для самостійного читання, а збирають інформацію і видають її короткий підсумок, не розуміючи, чи правда там написана, чи брехня. Таким чином підсанкційні медіа опиняються поруч із легітимними джерелами без жодного маркування, попереджень чи контексту. У результаті під соусом нейтральних пояснень користувачі, які не хочуть перевіряти джерела інформації, отримують прихований вплив пропаганди.

Найбільш тривожним є не обсяг, а походження аудиторії. Попри обмеження, суттєва частка відвідувачів санкційних сайтів і далі надходить з країн ЄС та зі Сполучених Штатів. Для RT це, зокрема, США, Німеччина, Іспанія та Велика Британія – саме ті ринки, де санкції мали б максимально обмежувати охоплення.

Чат-боти формально не порушують санкційний режим, але фактично знімають з користувача відчуття, що він має справу з обмеженим або державним ресурсом. Посилання виглядає як звичайна рекомендація серед інших, а люди дуже схильні довіряти ШІ, вважаючи його дуже розумним.

Коли кілька тисяч відвідувань вирішують усе

Для великих майданчиків на кшталт RT цифри ШІ-трафіку виглядають незначними на тлі сотень мільйонів переглядів з інших джерел. Проте навіть у цьому випадку лише ChatGPT за квартал привів понад 88 тисяч відвідувань, а Perplexity – понад 10 тисяч. Це не випадкові кліки, а систематичний потік.

Схожа ситуація простежується і для "РИА Новости" та Lenta.ru. Обидва ресурси отримали десятки тисяч переходів саме з ШІ-інструментів, а Perplexity в окремих випадках з’явився як джерело трафіку вперше, що свідчить про подальше зростання цього каналу.

Для нішевих і менш відомих майданчиків роль ШІ-трафіку стає критичною:

Наприклад, платформа Sputnik Globe, яка заборонена в ЄС, отримує до шести відсотків усього реферального трафіку саме з інструментів штучного інтелекту. За квартальної аудиторії у 176 тисяч відвідувачів це вже не статистичний шум.

Ще показовішою є ситуація з News Pravda. Тут Claude забезпечує майже десять відсотків усіх переходів. Один чатбот фактично стає ключовим каналом дистрибуції російської брехні – без жодних угод, контрактів чи публічної відповідальності.

Окремої уваги заслуговує Reseau International – франкомовний ресурс із чітко прокремлівською та антиєвропейською риторикою. Для нього ChatGPT забезпечує 7,5 відсотка всього реферального трафіку, а французький ШІ-чатбот Mistral додає ще частку переходів. Фактично це означає, що розроблений у Франції ШІ-інструмент перенаправляє користувачів на сайт, який системно атакує французьке та європейське політичне керівництво. Для внутрішнього інформаційного простору це має зовсім іншу вагу, ніж трафік на платформи англійською чи російською.

Трафік від чат-ботів зі штучним інтелектом показаний на наступній схемі:

Проблеми без рішення

Ці дані вказують на прогалину в нинішніх моделях регулювання. Фактчекінг переважно зосереджений на соцмережах і вірусному контенті, тоді як ШІ-відповіді персоналізовані, фрагментовані й складні для системного моніторингу.

Для держав це означає необхідність перегляду підходів до санкцій. Чат-боти вже стали частиною інформаційної інфраструктури, але формально лишаються поза багатьма правилами, що діють для платформ і медіа.

Вебаналітика чітко фіксує тенденцію: ШІ генерує вимірюваний і стабільний трафік для російських пропагандистських сайтів, включно з тими, що перебувають під санкціями. У кількісному вимірі це сотні тисяч переходів за квартал. У структурному – повернення таких ресурсів у повсякденні інформаційні маршрути європейських користувачів, які замінили традиційний Google на функцію пошуку в ChatGPT, Claude, Mistral чи повноцінні пошукову систему на основі ШІ Perplexity.

Найбільший ризик полягає у довірі. Коли ШІ подає посилання без контексту, користувач сприймає його як авторитетне. Це тихий, акуратний і потенційно ефективніший спосіб впливу, ніж класична пропаганда.

Реакція на цю проблему не зводиться до "кращих запитів" або медіаграмотності. Йдеться про визнання чат-ботів повноцінними розповсюджувачами інформації – з відповідною прозорістю, аудитом і правилами гри.

Це не перше подібне дослідження

Варто зазначити, що такі розслідування проводились і раніше. У тому ж жовтні 2025 року, коли почалося поточне дослідження, видання WIRED опублікувало звіт, який аналогічно свідчив, що провідні чат-боти, такі як ChatGPT та Gemini, ненавмисно допомагають поширювати російську державну пропаганду. Системи штучного інтелекту цитують підсанкційні ЗМІ та джерела, пов'язані з Кремлем, коли відповідають на запити про війну в Україні. У списку винуватців також називали Grok від xAI та китайський DeepSeek.

Дослідники показали, що російська пропаганда навчилася використовувати так звані "інформаційні порожнечі". Це ситуації, коли на запити про події в реальному часі є мало результатів з надійних джерел, і цей вакуум заповнюється неправдивою та маніпулятивною інформацією.

Виявилось, що майже кожна п'ята відповідь чат-ботів на запитання про війну містила посилання на джерела, пов'язані з російською державою. При цьому чим більш маніпулятивним був запит, тим частіше ШІ видавав інформацію з російських державних джерел. Так, на зловмисні запити припадало 25% проросійського контенту, на упереджені – 18%, а на нейтральні – трохи більше ніж 10%.

Серед протестованих систем ChatGPT найчастіше посилався на російські джерела. Grok часто вказував на акаунти в соцмережах, що просували кремлівські наративи.

Як Росія це робить?

Експерти вважають, що такі дії є продуманим кроком Росії. Її дезінформаційні мережі активно використовують штучний інтелект для швидкого створення фейкових зображень, відео та сайтів, наповнюючи інтернет мільйонами вигаданих статей. ШІ тим часом не мають розуміння авторитетності та рейтингу медіа й із задоволенням цитують навіть маловідвідувані сайти, створені кілька днів тому й наповнені пропагандистським непотребом.