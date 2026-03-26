Карл Саган наполягає: Всесвіт не створений для людини і не має до неї жодного особливого ставлення. Він живе за власними законами – зірки народжуються, галактики формуються, а планети руйнуються незалежно від того, чи існує людство. Про це пише Econews.

Чому Всесвіт одночасно байдужий і "налаштований" на життя?

Цю ідею він популяризував через Космос, пояснюючи складні наукові концепції простою мовою. Для нього було принципово, що наука має базуватися на доказах, а не на зручних для людини уявленнях.

Втім, сучасні дослідження космосу додають до цієї картини важливий нюанс. Хоча Всесвіт не "створений" для людей, його параметри виявилися надзвичайно точними для виникнення життя.

За сучасними оцінками, Всесвіт виник приблизно 13,8 мільярда років тому після Великого вибуху. Спочатку він був заповнений матерією, антиматерією і випромінюванням. Згодом утворилася невелика перевага матерії – і саме це дозволило сформуватися зіркам, галактикам і, зрештою, життю.

Якби ця рівновага була ідеальною, матерія і антиматерія повністю знищили б одна одну. У такому Всесвіті не виникли б ні зірки, ні планети.

Ще один критичний фактор – початкові "нерівності" у розподілі матерії. Якби Всесвіт був абсолютно однорідним, гравітація не змогла б сформувати структури. Без цих крихітних відхилень не з’явилися б галактики, а отже – і життя.

Як пише Forbes, не менш важливою була й рівновага між розширенням Всесвіту і силою гравітації. Якщо б щільність матерії змінилася навіть на мізерну величину, можливі були два сценарії: або Всесвіт швидко стиснувся б назад, або розширився настільки швидко, що атоми не змогли б утворитися.

Також ключову роль відіграє темна матерія. Вона фактично є "каркасом" для галактик, утримуючи їх разом. Без неї зорі не змогли б сформувати стабільні системи, а планети і складна хімія не виникли б.

Не до кінця зрозумілою залишається і природа темної енергії. Якщо її властивості були б іншими, Всесвіт міг би або розірватися, або знову стиснутися, що також виключило б появу життя.

У підсумку наука приходить до парадоксального висновку. Всесвіт, про який говорив Саган як про байдужий, одночасно є надзвичайно "чутливим" до своїх початкових умов. Навіть незначні зміни у фундаментальних параметрах могли б зробити існування людини неможливим.

Сам Саган підкреслював інше: попри цю космічну випадковість, люди мають унікальну здатність – розуміти Всесвіт. І разом із цим несуть відповідальність за свою планету, яка залишається єдиним відомим місцем життя.