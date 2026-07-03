Компанія Cloudflare змінює правила гри в інтернеті. Платформа оголосила про автоматичне блокування ботів, які одночасно індексують сайти для пошуку та збирають дані для штучного інтелекту. Відтепер власники веб-ресурсів отримають більше контролю над своїм контентом та навіть зможуть заробляти на ньому. Про це пише блог Cloudflare, компаніяпочне автоматично блокувати веб-ботів змішаного призначення. Ці програми не лише індексують сайти для класичних пошукових систем, але й потайки збирають дані для навчання моделей штучного інтелекту. Раніше клієнти мали налаштовувати такі обмеження вручну, проте тепер захист працюватиме за замовчуванням.

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Чому Cloudflare наважилася на цей крок?

Cloudflare діє як глобальний захисний щит між веб-сайтом та інтернетом, відбиваючи кібератаки та прискорюючи завантаження сторінок. Водночас інтернет заполонили боти змішаного призначення. Під виглядом звичайних пошукових роботів вони безкоштовно викачують статті, фотографії та інші авторські матеріали для навчання нейромереж.

Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс пояснив, що більша частина трафіку в мережі вже належить не людям. Через це компанія має діяти швидко, щоб захистити творців контенту. Нові інструменти допоможуть власникам сайтів контролювати свої ресурси та отримувати комерційну вигоду, а ШІ-розробників змусять грати за прозорими правилами.

Зверніть увагу! За даними аналітиків, у червні 2026 року обсяг інтернет-трафіку від автоматизованих ботів та ШІ-агентів вперше в історії перевищив активність реальних користувачів і склав 57,6%.

Як працюватимуть нові правила з 15 вересня?

Починаючи з 15 вересня 2026 року, Cloudflare впроваджує жорсткіші налаштування для всіх нових клієнтів та нових сайтів:

Дозвіл на пошук: Система безперешкодно пропускатиме звичайних пошукових роботів.

Система безперешкодно пропускатиме звичайних пошукових роботів. Блокування ШІ: Роботи, які збирають дані для навчання штучного інтелекту, будуть автоматично заблоковані на сторінках із рекламою.

Роботи, які збирають дані для навчання штучного інтелекту, будуть автоматично заблоковані на сторінках із рекламою. Автоматичний перехід: Користувачів безкоштовних тарифних планів переведуть на нові правила автоматично, якщо вони не відмовляться від них до дедлайну.

Замість звичайного блокування Cloudflare пропонує альтернативу – функцію «Оплата за використання» (Pay Per Use). Завдяки цьому інструменту власники сайтів отримуватимуть гроші щоразу, коли чат-боти використовуватимуть їхні матеріали для відповідей користувачам. Платформа вже уклала перші партнерські угоди з розробниками Ceramic.AI та You.com.

Прихований удар по Google

Новий механізм блокування Cloudflare б'є по тактиці техногіганта Google. Головний пошуковий робот компанії – Googlebot – одночасно виконує дві функції: індексує сторінки для пошукової видачі та збирає дані для навчання нейромережі Gemini.

Наразі власники сайтів не можуть заборонити Google використовувати їхні тексти для ШІ, не вилетівши при цьому з традиційного пошуку. Нова політика Cloudflare має змусити Google та інші корпорації чітко розділити пошукових роботів, ШІ-агентів та системи збору даних для навчання моделей.