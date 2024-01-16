Користувачі, які обирають послугу Copilot Pro, отримують негайний доступ до її функцій у різних програмах Office для Windows, macOS та iPad.

А тим часом Політика OpenAI більше не забороняє використання ChatGPT у військових цілях

Асистент зі штучним інтелектом призначений для допомоги користувачам у таких завданнях, як:

створення презентацій PowerPoint,

генерація та редагування тексту в Word,

аналіз даних,

створення діаграм та інші операції в Excel.

Крім того, в найближчому майбутньому Copilot Pro буде інтегрований з Outlook.com, що допоможе користувачам керувати електронною поштою.

Інші особливості Copilot Pro

Важливо зазначити, що в користувацькій версії Copilot відсутня підтримка Microsoft Graph, що обмежує можливість створювати презентації PowerPoint на основі документів Word.

Попри це обмеження, підписка на Copilot Pro містить ексклюзивний доступ до останніх моделей OpenAI, найновіших ітерацій Image Creator та можливість створювати персоналізовані Copilot GPT.

Copilot Pro став доступним для користувачів: дивіться відео

Цікаво, що підписка Copilot Pro не є ексклюзивною для користувачів Microsoft 365.

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На додаток до орієнтованого на споживача Copilot Pro, Microsoft також розширила доступ до корпоративної версії Copilot для Microsoft 365. Раніше доступ до неї мали лише компанії з мінімум 300 робочими станціями, тепер це обмеження знято, що дозволило ширшому колу підприємств підписатися на цю послугу за постійною вартістю 30 доларів на місяць.