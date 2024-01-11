Скриншоти та відповідні файли, якими поділилися інсайдери @PhantomOcean3 і @teroalhonen, показали, що ця функція з'явиться у версії 11.2312.17.0 програми "Блокнот" Notepad.

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Що робитиме Cowriter

Хоча в цій версії інструмент Cowriter наразі неактивний, його призначення можна зрозуміти з назви та контексту. Очікується, що ця майбутня функція буде використовувати нейронні мережі для виправлення тексту, дозволяючи змінювати довжину тексту, фон і форматування.

Microsoft не розкрила конкретних термінів офіційного представлення Cowriter в "Блокнот". Однак очікується, що незабаром буде зроблено оголошення, після якого функція стане доступною для учасників програми попередньої оцінки Windows Insider. Терміни інтеграції Cowriter у стабільні версії "Блокнота" наразі залишаються невідомими.