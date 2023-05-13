Нещодавно вчені повторно проаналізували дані космічного апарата "Вояджер", який пролітав повз Уран у 1980-х роках, і виявили, що чотири найбільші супутники планети – Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон – можуть бути достатньо теплими для існування рідких океанів. Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим в Journal of Geophysical Research, на Титанії та Обероні ці океани можуть бути навіть достатньо теплими, щоб потенційно підтримувати життя.

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Деталі відкриття

Що стосується малих тіл – карликових планет і супутників – планетологи раніше знаходили докази існування океанів у кількох малоймовірних місцях, включаючи карликові планети Церера і Плутон, а також супутник Сатурна Мімас. Отже, існують механізми, які ми не до кінця розуміємо,

– пояснює провідний автор дослідження Джулі Кастілло-Рогес з Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Нове дослідження об'єднало дані "Вояджера-2" 1980-х років з інформацією про інші крижані супутники, такі як Харон Плутона і Енцелад Сатурна, отримані з більш пізніх місій NASA, таких як Galileo, Cassini, Dawn і New Horizons. Уран має 27 супутників, але дослідники зосередилися на п'яти найбільших: Аріель, Умбріель, Титанія, Оберон і Міранда. З них Аріель найменший – 1160 кілометрів у поперечнику, тоді як Титанія найбільша – 1580 кілометрів у поперечнику.

Раніше вчені вважали, що лише Титанія може генерувати внутрішнє тепло через радіоактивний розпад – процес, у якому нестабільні атоми втрачають енергію через випромінювання. Інші супутники вважали занадто малими для таких процесів. Однак моделювання пористості інших супутників показало, що всі вони, окрім Міранди, достатньо ізольовані, щоб утримувати внутрішнє тепло, створене радіоактивним розпадом. Дослідники також виявили, що будь-які потенційні океани під крижаною корою цих місяців були б багаті на хлориди, аміак і солі, які знижують температуру замерзання води. Поєднання низької температури замерзання і достатнього внутрішнього тепла може означати, що Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон мають океани глибиною в десятки кілометрів у своїх надрах.

У 2020 році вчені виявили деякі докази нещодавньої геологічної активності на Аріелі, що свідчить про можливий рух потенційного внутрішнього океану. За словами дослідників, Міранда також має поверхневі особливості, які виглядають відносно свіжими, але їхнє моделювання припускає, що якщо супутник колись і мав рідкий океан, то зараз він, швидше за все, замерз.\

Тепер вчені хочуть зібрати додаткові дані, щоб зрозуміти, які подальші дії потрібні та які дослідження слід провести в майбутньому. Цілком імовірно, що це призведе до кількох місій, які відправлять космічні апарати до супутників Урана.