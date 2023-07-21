Підводні руїни біля узбережжя англійського Корнуолла, схоже, належать до зниклої флотилії британських військових кораблів. Поки що знайдено лише один.

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Що знайшли дайвери

Сфотографувавши уламки, що знаходилися на глибині майже 100 метрів у Кельтському морі, дайвери зв'язалися з доцентом історії Плімутського університету Гаррі Беннетом, щоб дізнатися, чи зможе він допомогти їм розібратись у тому, що вони знайшли. Професор припустив, що уламки можуть належати танкодесантному судну (Landing Craft, Tank або LCT) Британського королівського флоту.

Танко-десантний корабель — тип корабля, призначений для перевезення та висадки важкої військової техніки (переважно танків та самохідних артилерійських установок) на узбережжя.

Відразу кілька таких суден були затоплені штормом під час буксирування з європейської зони бойових дій на Далекий Схід в очікуванні ескалації під час Другої світової війни.



Так виглядали кораблі LCT Фото Barbara Mortimer

Судна 9-ї флотилії десантних кораблів Британського королівського флоту буксирувалися до Середземного моря в жовтні 1944 року, коли сильний вітер почав перевантажувати кораблі, які не були побудовані для протистояння таким умовам. Понад 50 членів екіпажу загинули, а шість з дев'яти кораблів флотилії затонули.



Корабель, знайдений на дні / Фото Rick Ayrton

Корабель, знайдений на дні / Фото Rick Ayrton

Хоча офіційне місце затоплення судна LCT 488 знаходиться приблизно в 45 милях від того місця, професор Беннет каже, що це не рідкість, коли вітри та хвилі переміщують легкі судна, такі як ці танкери, по всьому світу.

Фотографії, зроблені на місці аварії, вказують на деталі, що відповідають іншим LCT тієї епохи, і хоча вони не можуть бути повністю впевнені, який саме з втрачених кораблів знайшли, це все ж дуже переконливий доказ того, що вони знайшли щось із часів Другої світової війни. Скільки кораблів перебуває в оточуючих водах, поки не відомо. Так само неясно, чи перебувають вони всі в одному місці, чи були розкидані течією по дну.