Загалом група розкопала понад 4860 монет, серед яких угорські денарії та три срібні талери. Точну кількість визначити не можуть, оскільки деякі з них міцно склеєні разом. Також серед знахідок – керамічний горщик, в якому й знаходилися середньовічні гроші.

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Деталі відкриття

Рауль Влад Сута, один із шукачів металу, який зробив знахідку, детально описав, як він і двоє його товаришів знайшли монетний скарб: "Я отримав короткий, але стабільний сигнал [на металодетекторі], і взявся за лопату. Я помітив маленьку срібну монету, ніби її витягли з моєї кишені. На невеликій глибині з'явилося ще кілька монет. Слідування за сигналами привело нас до того, що виглядало як горловина посудини".

Монети були випущені між 1500 і 1550 роками, під час правління Уласло II (який жив у 1456-1516 роках), також короля Чехії, Угорщини та Хорватії. Згідно з повідомленням у Facebook, скарб разом із керамічним горщиком важить майже 4,5 кілограма.



Скарб із монетами / Фото Raoul Vlad Suta

Мисливці за скарбами передали свою здобич мерії міста Ноджорид на заході Румунії, дотримуючись закону, згідно з яким кожен, хто знаходить предмети, що мають потенційну цінність, повинен повідомити про це місцеву мерію або музей протягом 72 годин з моменту знахідки. З тисяч монет лише чотири не вдалося ідентифікувати.

Наразі немає жодної додаткової інформації про те, чому монети були закопані саме там.



Скарб із монетами / Фото Raoul Vlad Suta

​Скарб із монетами / Фото Raoul Vlad Suta

Закон передбачає, що металошукачі "можуть отримати від 30% до 45% від офіційно визначеної вартості скарбу", згідно з румунським сайтом Krónika Online. Таке хобі потребує спеціального дозволу, який наразі отримали лише 200 людей, які зобов'язані дотримуватися чітких правил.