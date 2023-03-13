Але чи можуть щойно розморожені мікроби "прокинутися" і заразити будь-що? Яку потенційну загрозу вони становлять для здоров'я людини та довкілля? На ці питання міжнародна група вчених почала шукати відповіді в новому дослідженні, опублікованому онлайн 18 лютого в журналі Viruses.

Цікаво Група вчених закликає не боятись геоінженерії, а почати її вивчення задля порятунку планети

Про що дізналися вчені

Згідно з дослідженням, опублікованим у 2021 році в журналі Frontiers in Veterinary Science, спалахи захворювань, спричинених вічною мерзлотою, не є чимось винятковим. Стада оленів періодично хворіють на сибірську виразку від бактерій, що містяться в талій вічній мерзлоті. Та ж проблема також торкнулася кількох людей.

У новому дослідженні, яке ще не пройшло рецензування, вчені виділили 13 вірусів із семи зразків вічної мерзлоти та двох зразків води, взятих із річок. Три з них – Megavirus mammoth, Pithovirus mammoth і Pandoravirus mammoth – були знайдені в хутрі мамонта віком 27 000 років. Ще один був виявлений у замороженому кишківнику стародавнього вовка.

У лабораторних умовах вчені обережно розморозили мікробів і секвенували їхні геноми.

Потім дослідники інфікували клітини амеб щойно пробудженими вірусами.

Попри те, що деяким вірусам було до 48 000 років, вони змогли реплікуватися в амебах, змушуючи їх лопатися і вивільняти свіжі вірусні частинки.

Конкретних даних про здатність таких вірусів та бактерій заражати складніших істот (наприклад, тварин чи людей) немає, оскільки вчені не стали заходити далі в своїх експериментах. Однак той факт, що ті взагалі зберегли таку функцію, говорить про можливе існування саме таких небезпечних організмів.

Попередні дослідження вірусів, заблокованих в арктичній вічній мерзлоті, були нечисленними та поодинокими. Однак, за словами авторів, це дослідження спростовує стару гіпотезу про те, що вічна мерзлота містить мало життєздатних мікробів. На додаток до вірусів, які вони відродили, команда знайшла сліди багатьох інших видів, включаючи деякі, пов'язані з відомими людськими патогенами, такими як поксвіруси та герпесвіруси.