Понад рік минув з моменту, коли браузер від DuckDuckGo вийшов для Mac. Це була закрита бета для обмеженого кола користувачів. Тепер же компанія пропонує випробувати свій новий продукт ширшій аудиторії.

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Яким є браузер від DuckDuckGo

Як і браузер для Mac, DuckDuckGo використовує "API рендерингу базової операційної системи", а не власний форк-код браузера. На більшості сайтів, які сканують заголовки, браузер повідомляє про себе як Microsoft Edge.

Усередині браузера DuckDuckGo ви знайдете:

Плеєр Duck Player, який показує (більшість) відео з YouTube "без реклами, що порушує конфіденційність" і не показує ваші рекомендації. Для цього відкривається нове вікно з плеєром.

Блокування трекерів, яке DuckDuckGo називає "кращим за інші браузери", включаючи завантаження сторонніх трекерів.

Примусове шифрування.

"Вогняна кнопка", яка миттєво закриває всі вкладки та очищає дані.

Керування спливаючими вікнами файлів cookie, автоматичний вибір приватної опції та приховування спливаючих вікон "Я приймаю".

Захист електронної пошти, що полегшує використання автоматичної переадресації duck.com у вебформах.

DuckDuckGo стверджує, що завдяки попередньому блокуванню трекерів його браузер використовує "приблизно на 60 відсотків менше даних, ніж Chrome". Оскільки DuckDuckGo побудований на движку рендерингу Windows, він значною мірою покладається на власні оновлення Windows для забезпечення безпеки.

Новий браузер поки що не має розширень. Так само він не може похвалитися численними гнучкими налаштуваннями, закріпленням вкладок, синхронізацією паролів і закладок. Це все повинно з'явитись у майбутньому в процесі розвитку продукту.

Приєднатися до тестування можна, завантаживши новий браузер.