Ці дані, за їхніми словами, включають електронні адреси та паролі (але не зрозуміло, чиї саме – користувачів чи розробників), імена, платіжну інформацію, початковий код і багато іншого. Викрадені дані вже виставлені на продаж, хоча ціна не вказана, а дедлайн встановлений до 4 березня.

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Деталі інциденту

Оскільки вимагачі не надали жодних доказів своїх заяв, важко сказати, чи дійсно був злам і чи вдалося їм щось вкрасти у Epic Games. Компанія також певний час не зробила офіційної заяви з цього приводу.

У заяві, наданій Eurogamer, Epic Games пізніше підтвердила, що проводить розслідування, але наразі не отримала жодних доказів того, що заяви групи Mogilevich є реальними. Хакери також не надали Epic Games докази на запит.

Попри це, кожному, хто користується сервісами Epic Games, варто змінити пароль облікового запису, а також поставити двофакторну авторизацію.

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