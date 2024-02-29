Ці дані, за їхніми словами, включають електронні адреси та паролі (але не зрозуміло, чиї саме – користувачів чи розробників), імена, платіжну інформацію, початковий код і багато іншого. Викрадені дані вже виставлені на продаж, хоча ціна не вказана, а дедлайн встановлений до 4 березня.
Дивіться також США пропонують величезні гроші тому, хто здасть останніх членів хакерської групи LockBit
Деталі інциденту
Оскільки вимагачі не надали жодних доказів своїх заяв, важко сказати, чи дійсно був злам і чи вдалося їм щось вкрасти у Epic Games. Компанія також певний час не зробила офіційної заяви з цього приводу.
У заяві, наданій Eurogamer, Epic Games пізніше підтвердила, що проводить розслідування, але наразі не отримала жодних доказів того, що заяви групи Mogilevich є реальними. Хакери також не надали Epic Games докази на запит.
Розробник Fortnite став черговим ігровим гігантом, якого обрали мішенню для вимагання викупу.
- Наприкінці минулого року компанія Insomniac Games була зламана, і всілякі приватні дані, такі як особиста інформація нинішніх і колишніх співробітників, початкові коди декількох ігор, слайди з детальним описом майбутніх планів і навіть рання збірка Marvel's Wolverine, стали надбанням широкої громадськості.
- Кілька років тому CAPCOM також стала об'єктом атаки вірусу-здирника, а оприлюднені дані, серед іншого, розкрили графік виходу майбутніх ігор.
- Жертвами хакерів раніше також ставали CD Projekt і Rockstar Games.