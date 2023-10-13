Це видатне відкриття зробили вчені, в тому числі Метью Кенворті з Лейденської обсерваторії в Нідерландах, який описав подію як "дуже видовищну". Зіткнення вивільнило величезну кількість енергії, перетворивши уламки на об'єкт, що нагадує зорю. Хоч і тьмяніше, ніж первинна зірка системи, це новоутворене небесне тіло приблизно в сім разів більше за розміром і залишається видимим по всій зоряній системі.

А тим часом Науковці встановили природу загадкових властивостей місячного ґрунту зібраного місією Apollo

Вражаюче відкриття

Шлях до цього революційного спостереження почався, коли Кенворті та його команда помітили незрозуміле згасання зірки ASASSN-21qj у грудні 2021 року. Згодом для дослідження цієї аномалії був задіяний інфрачервоний космічний телескоп NASA Neowise. Дані телескопа показали, що за 900 днів до згасання зорі спостерігалося стійке збільшення інфрачервоного випромінювання в регіоні навколо неї.

Те, що спочатку здавалося непов'язаними спостереженнями, поступово склалося в цілісну розповідь. Постійне інфрачервоне світіння вказувало на те, що поблизу зірки відбулася незвичайна подія. Ретельний аналіз даних телескопа привів вчених до висновку, що потужне інфрачервоне випромінювання виходило від новоутвореного, інтенсивно гарячого обертового об'єкта, створеного в результаті зіткнення двох гігантських планет, кожна з яких була порівнянна за розміром з Нептуном.

Цікавий факт. Цей об'єкт міг похвалитися температурою близько 700°C протягом приблизно трьох років, перш ніж поступово охолонути. Зрештою, він об'єднається в нове планетне тіло на орбіті ASASSN-21qj.

Саймон Лок, дослідник з Брістольського університету і учасник дослідження, підкреслив рідкісність цього відкриття, заявивши:

Це перший раз, коли ми спостерігаємо післясвітіння після такої події. Ми бачили уламки і диски раніше, але ми ніколи не бачили післясвітіння планетарного тіла, що формується.

Астрономи планують продовжити свої спостереження в цьому регіоні, щоб підтвердити свої припущення про події, що розгортаються в зоряній системі. Кенворті очікує, що якщо пилова хмара залишиться на орбіті навколо зірки, то протягом наступних 5-10 років вона віддалиться від світила.

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Цей зсув потенційно дозволить астрономам вловлювати відбите світло від частинок пилу за допомогою потужних наземних телескопів. Крім того, існує можливість використання найсучаснішого космічного телескопа NASA імені Джеймса Вебба для подальших спостережень у цьому регіоні, що поглибить наше розуміння цих небесних явищ.