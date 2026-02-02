Чутки навколо iPhone Fold не вщухають уже кілька місяців, і очікується, що перший складаний смартфон Apple у книжковому форматі може з’явитися пізніше цього року. Водночас повідомляється, що в Купертіно паралельно розглядають і більш компактний варіант. Про це пише GSM Arena.

Чому Apple думає про фліп-формат?

Всередині Apple триває обговорення ідеї квадратного iPhone у форматі розкладачки, схожого на сучасні фліп-смартфони. Йдеться не про готовий продукт, а про концепт, який перебуває на стадії внутрішніх досліджень і прототипування в лабораторіях компанії.

Гурман для Bloomberg пише, що жодних термінів запуску такого пристрою наразі немає. Ба більше, немає гарантії, що фліп-iPhone взагалі дійде до ринку. Спершу Apple планує оцінити реакцію користувачів на iPhone Fold у форматі книжки, перш ніж ухвалювати рішення щодо компактнішої моделі.

Ідея складаного iPhone-розкладачки з’являється не вперше. Подібний пристрій фігурує в чутках уже кілька років. Раніше повідомлялося, що Apple має щонайменше два прототипи фліп-смартфона і навіть розглядала можливість випустити саме цей формат раніше за книжковий Fold.

У мережі також неодноразово з’являлися концепти та неофіційні демонстрації того, як міг би виглядати такий пристрій. Один із відеороликів, створених ентузіастами понад три роки тому, показував можливий дизайн фліп-iPhone, хоча він не має прямого стосунку до реальних розробок Apple.

Таким чином, стратегія Apple щодо складаних смартфонів може виявитися ширшою, ніж очікувалося. Компанія, схоже, не обмежується одним формфактором і тестує різні сценарії, перш ніж зробити ставку на конкретний напрям.

Якими будуть характеристики першого складаного смартфона Apple?

Аналітик Джефф Пу оприлюднив таблицю характеристик майбутніх iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаного iPhone Fold, реліз яких очікують восени. Дані підтверджують частину попередніх витоків, але сам експерт відомий суперечливою точністю прогнозів.

За даними аналітика, це буде складаний смартфон формату книжки з внутрішнім екраном діагоналлю 7,8 дюйма та зовнішнім дисплеєм на 5,3 дюйма. Процесор, обсяг оперативної пам'яті та модем у цієї моделі будуть такими ж, як у Pro-версій. Фронтальна камера iPhone Fold працюватиме як у складеному, так і в розкладеному режимі. Основна камера складатиметься з кількох 48-мегапіксельних сенсорів. Біометричний захист, за версією Пу, реалізують через Touch ID, а корпус поєднуватиме титан і алюміній.