Очевидці кажуть, що темне небо раптом засяяло різнобарвним світлом, яке не було викликане полярними сяйвами. Буйство кольору спричинили крихітні кристалики льоду, що плавали в атмосфері вище, ніж зазвичай. Це – полярні стратосферні хмари (PSC), які утворюються лише тоді, коли нижня стратосфера досягає температури нижче мінус 81 градус за Цельсієм.

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Зазвичай хмари взагалі не утворюються в стратосфері, оскільки вона занадто суха, але за таких надзвичайно низьких температур далеко рознесені молекули води починають об'єднуватися в крихітні кристали льоду, які формують хмари. Це означає, що PSC можуть формуватися набагато вище, ніж звичайні хмари, – на висоті від 15 до 25 кілометрів над землею.

Коли сонячне світло проходить крізь ці скупчення кристалів, воно розсіюється, створюючи безліч різних довжин хвиль світла, а відповідно й кольору, що й надихнуло на назву "веселкові хмари". Завдяки надзвичайній висоті сонячне світло може потрапляти на кристали й розсіюватися над спостерігачем, навіть якщо сонце знаходиться за горизонтом. Саме тоді ці хмари виглядають найяскравішими.

25 січня екстремальні морози в стратосфері призвели до рідкісного спалаху PSC за Полярним колом, в тому числі в Ісландії, Норвегії та Фінляндії. Йоніна Гурун Оскарсдоттір зробила кілька приголомшливих знімків яскравих хмар над вершиною гори Йокултіндур в Ісландії:



Веселкові хмари в небі Ісландії / Фото Йоніна Гурун Оскарсдоттір



Веселкові хмари в небі Ісландії / Фото Йоніна Гурун Оскарсдоттір

Фотограф Фредрік Бромс зробив свою серію знімків над Кваллойєю поблизу Тромсе в Норвегії.



PSC поблизу Тромсе в Норвегії / Фото Фредрік Бромс

Існує два типи PSC:

Перший складається з суміші кристалів льоду та азотної кислоти, що створює менш ефектні кольори та може бути пов'язаний з утворенням озонових дір;

Другий, який складається з чистих кристалів льоду, створює яскравіші кольори.

Ті, що нещодавно утворилися над Арктикою, належать до другого типу. Вони з'являються в Арктиці не більше двох-трьох разів на рік, як правило, протягом холодних зимових місяців.