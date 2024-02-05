Запропоновані космічні парасольки, що разом утворюють щит, повинні будуть покрити величезну площу, еквівалентну приблизно одному мільйону квадратних кілометрів, що можна порівняти з розміром Аргентини. Авжеж запустити таку колосальну конструкцію однією ракетою буде неможливо. Саме тому команда науковців передбачає розгортання рою менших парасольок, які співпрацюватимуть у космосі.

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І це спрацює?

Концепція часткового блокування сонячного випромінювання розглядалася протягом десятиліть як засіб боротьби з глобальним потеплінням. Попередні пропозиції включали розміщення пилу в "точці Лагранжа" між Землею і Сонцем і навіть прив'язування справжньої "парасольки" до астероїда.

Щоб пом'якшити наслідки зміни клімату, дослідники пропонують блокувати лише один-два відсотки сонячного випромінювання. Критики, однак, стверджують, що реалізація такої "парасольки" була б фінансово недоступною і нереалістичною, особливо з огляду на прискорення темпів глобального потепління.

Занепокоєння також викликає довговічність навісу, що піддається впливу суворих умов космічного простору.



Вітрило буде нахилятися закриваючи сонце / Фото TIITASRI

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Визнаючи ці виклики, прихильники проєкту наголошують на важливості вивчення всіх можливих рішень для боротьби зі зміною клімату. Команда науковців активно шукає фінансування, маючи на меті отримати від 10 до 20 мільйонів доларів на створення та випробування свого прототипу.