Попередні результати, які ще мають пройти експертну оцінку, показують, що інфрачервоний інструмент "Джеймса Вебба" (MIRI) виявив потенційні екзопланети поблизу білих карликів WD 1202-232 і WD 2105-82.

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Перший кандидат обертається навколо своєї зірки на відстані, що приблизно в 11,5 разів перевищує орбіту Землі навколо Сонця.

Другий кандидат розташований у 34,5 рази далі від своєї зірки, ніж наша планета від Сонця.

Хоча маса цих небесних об'єктів залишається невідомою, початкові оцінки свідчать, що кожна екзопланета може мати масу від 1 до 7 разів більшу за масу Юпітера. Доки подальші спостереження не дозволять точно визначити їхню масу, їх називають екзопланетами-кандидатами. Попередні орбітальні моделі вказують на те, що ці об'єкти могли спочатку обертатися набагато ближче до своїх зірок, подібно до нинішніх орбіт Сатурна і Юпітера в нашій Сонячній системі.

Спостережувані системи WD 1202-232 і WD 2105-82 дають змогу зазирнути в майбутнє нашої Сонячної системи, приблизно через 5 мільярдів років. Приблизно тоді наше Сонце перейде через стадію червоного гіганта і залишить після себе остигаюче ядро білого карлика, скинувши зовнішні шари.

Цікаво, що від 25% до 50% спостережуваних білих карликів мають підвищений вміст металів, що вказує на присутність інших елементів, окрім водню та гелію. Планети-гіганти, що збереглися в цих системах, дозволяють припустити, що вони можуть сприяти забрудненню залишків зірок металами, відкладаючи астероїди і комети на зоряні ядра. Це означає, що планети-гіганти можуть бути звичайними об'єктами в зоряних системах, беручи участь у збагаченні зоряних залишків.

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Додаткову цікавість викликає несподіване тепло, яке спостерігається в інфрачервоному спектрі цих кандидатів в екзопланети, що перевищує очікувані рівні. Ця аномалія відкриває перспективу додаткових джерел тепла, можливо, від супутників, наближаючи науковців до першого виявлення екзомісяців.

Багатообіцяюча природа цих небесних тіл зумовлює їх подальше вивчення телескопом "Джеймс Вебб". Тож варто очікувати на нові відкриття та можливості для розуміння складної динаміки далеких планетних систем.