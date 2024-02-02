Попри невдалу посадку носом донизу, спричинену проблемами з двигуном, SLIM, або успішно приземлився на краю кратера Шіолі 19 січня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Приватна космічна станція Starlab замінить МКС: SpaceX доставить її на орбіту

Дослідження Місяця почалося

Хоч апарат і зіткнувся із проблемою орієнтації сонячних батарей на захід і обмеженим прийомом сонячного світла, йому вдалося зарядити батареї після зміни положення Сонця, як це і передбачили науковці японського космічного агентства JAXA.

SLIM старанно використав свою багатодіапазонну камеру (MBC) для сканування поверхні Місяця, зосереджуючись на вивченні його складу. MBC, яка вміє аналізувати світлові сигнатури або спектри, мала на меті розкрити інформацію про такі мінерали, як олівін.

Останнє фото перед сплячкою

31 січня навігаційна камера SLIM зробила останній знімок перед тим, як космічний апарат увійшов в запланований стан спокою.



Поверхня Місяця / Фото JAXA SLIM



Гірські породи на поверхні Місяця / Фото JAXA



Місячна скеля "Акі Іну" / Фото JAXA

Випробування стійкості

Тепер JAXA терпляче чекатиме завершення місячної ночі, яка триває приблизно 14,5 земних діб, і оцінюватиме здатність відродження SLIM за складних місячних нічних температур, що сягають мінус мінус 130 градусів за Цельсієм. Потенційне пробудження, заплановане на наступний місячний день, що розпочнеться приблизно 15 лютого, залежить від стійкості електроніки SLIM.

Успіх місії SLIM

Незалежно від того, чи відновить роботу SLIM, місія досягла своїх первинних і розширених цілей, включаючи точне приземлення, розгортання малих марсоходів і успішну демонстрацію сумісності.

А тим часом Європа відправить корабель до Венери: місію з вивчення загадкової планети схвалено

JAXA повідомили, що аналіз, заснований на великому обсязі зібраних даних, продовжується. У заяві відомства наголошено на значному внеску місії у розгадку таємниці походження Місяця, а також обіцяно швидке оприлюднення наукових результатів у міру їх отримання.