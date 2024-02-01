Starlab Space, один з перших спонсорів Starship компанії SpaceX, забезпечив контракт на запуск приватної космічної станції, при цьому фінансові деталі угоди не розголошуються. Запуск, запланований на кінець десятиліття, буде здійснено за допомогою колосальної ракети Starship компанії SpaceX в рамках однієї місії.

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Заміна МКС готується і вона не одна

Наразі розробкою орбітальних станцій займаються кілька американських приватних компаній, оскільки NASA вирішило віддати це завдання на аутсорсинг, а не будувати нову станцію власними силами. Нова станція замінить МКС на орбіті Землі, після того, як вона завершить свою роботу в 2030 році. Це рішення узгоджується з планами використання станцій приватного сектору для комерційної космічної діяльності.

Voyager і Airbus планують запустити Starlab вже у 2028 році, що дає чотири роки на розробку і будівництво. Цей графік також враховує перехід SpaceX від демонстраційних польотів Starship до запусків замовлених космічних кораблів.

Якою буде майбутня станція

Модулі Starlab, кожен з яких має приблизний діаметр 8 метрів, будуть вдвічі більшими за модулі МКС. Такий значний розмір накладає обмеження на варіанти ракет, що призвело до вибору Starship компанії SpaceX для запуску однієї місії.

Ділан Тейлор, голова і головний виконавчий директор Voyager, підкреслює стратегічний підхід до зниження ризиків шляхом запуску всієї станції Starlab за одну місію, уникаючи складного складання на орбіті, необхідного при багаторазових запусках.

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Співпрацюючи з NASA, Voyager і Airbus отримують фінансування в рамках програми "Комерційні напрямки на низькій навколоземній орбіті" (LEO). Розробка Starlab спрямована на задоволення потреб ринку в дослідженнях мікрогравітації в космосі, а сама станція розрахована на постійне перебування на орбіті екіпажу з чотирьох осіб протягом 30 років.