Ця подія означає початок 20-ї вантажної місії Cygnus, попередні 19 були здійснені за допомогою ракет Antares або Atlas V. Названий на честь астронавтки NASA Патриції Робертсон, яка трагічно загинула в авіакатастрофі у 2001 році, Cygnus має провести близько шести місяців, пристикований до МКС, перш ніж спуститися на Землю.

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Через вісім хвилин і 20 секунд після старту перший ступінь ракети Falcon 9 здійснив успішне повернення на Землю, м'яко приземлившись на мисі Канаверал. SpaceX повідомила, що це був 10-й запуск і посадка для цього конкретного першого ступеня ракети-носія.

Приблизно через 14 хвилин 45 секунд після старту космічний корабель Cygnus відокремився від розгінного блоку Falcon 9 на низькій навколоземній орбіті. Якщо все піде за планом, очікується, що Cygnus досягне МКС вже 1 лютого, де він залишиться пристикованим протягом наступних шести місяців.

Що Cygnus доставив на МКС

Вантаж на борту Cygnus включає понад 3720 кілограмів припасів і наукового обладнання. Серед них – експериментальний набір для вирощування хрящів, що може бути корисним для лікування травм і захворювань суглобів на Землі. Крім того, проект Європейського космічного агентства на борту буде досліджувати 3D-друк металів в умовах мікрогравітації.

Серед експериментів на Cygnus – експеримент Kentucky Reentry Probe Experiment-2, призначений для збору даних під час спуску космічного апарату в атмосферу Землі. Експеримент має на меті продемонструвати ефективність системи термозахисту космічного корабля та його вмісту під час входження в атмосферу – аспект, який складно відтворити на наземних симуляторах.

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Cygnus це ще одна космічна вантажівка разом з Dragon компанії SpaceX і російським кораблем "Прогрес". Саме ці кораблі сьогодні обслуговують потреби МКС. Однак Cygnus як і російський "Прогрес" є одноразовим кораблем, на відміну від багаторазового Dragon, що виживає в атмосфері Землі, м'яко спускаючись в океан на парашуті.